Amazonas perde 41,2 % em produção industrial

De janeiro de 2014 até novembro deste ano, o Amazonas perdeu em volume físico de produção industrial, 41,2%, próximo da metade do que o Estado tinha em dezembro de 2013. A informação foi repassada pelo secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Afonso Lobo, durante café com a imprensa, na manhã desta quarta-feira (28).

Enquanto o Brasil depende de 23 % do seu produto interno bruto da produção industrial, o Amazonas depende 31% de sua economia de sua produção industrial. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2005 a dependência do Estado na produção industrial era maior, em torno de 43%.

“Esse ano, em comparação a 2015, o Amazonas já perdeu de volume físico de produção industrial, 13,2 %, o Norte perdeu 7,9 % e o Brasil perdeu 7,7 %, ou seja, estamos perdendo quase que o dobro do que o Brasil vem perdendo”, disse Lobo.

A economia do Amazonas é sempre mais aguda que a média Nacional, segundo o Afonso Lobo, devido a economia está ligada a bens de consumo duráveis. A atividade comercial teve uma retração de 13%, o Norte teve uma queda de 10% e o Brasil teve de 9,3%. Em relação a produção de serviços, o Amazonas teve uma queda de 14,8 %, o Norte de 5,9 e o Brasil de 5%.

Henderson Martins

Jornal EM TEMPO