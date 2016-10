Amazonas perde 31 mil empregos em 12 meses, diz Caged

O desemprego continua em alta no Amazonas, que registrou, nos últimos 12 meses, o encerramento de quase 31 mil vagas de trabalho. O desempenho ruim foi registrado mesmo com o resultado bom verificado no último mês de setembro, quando o estado apresentou um saldo positivo com a geração de 435 vagas de trabalho com carteira assinada.

Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que foram divulgados nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho.

No Amazonas, o setor que mais encerrou as vagas de trabalho, em setembro, foi o da construção civil, com saldo negativo de 308 postos fechados. Por outro lado, demandado pelas vendas de final de ano, a indústria de transformação gerou 681 novos empregos no estado, no mês passado, segundo dados do Caged.

Nacional

O Brasil tem registrado, há um ano e meio, o encerramento de vagas de trabalho com carteira assinada. Em setembro, a quantidade de demissões superou as contratações em 39,3 mil, de acordo com dados do Caged.

No cenário de crise econômica, setembro foi o 18º mês consecutivo em que o país demitiu mais trabalhadores do que contratou.

Apesar do resultado negativo, o saldo foi melhor que o registrado em setembro de 2015, quando as demissões superaram as contratações em 95,6 mil – o pior resultado para o mês na série histórica do Ministério do Trabalho, que teve início em 1992.

Em duas regiões do país o saldo foi positivo. No Nordeste houve um saldo expressivo de 29.520 novos postos, ou 0,46%, e no Sul, foram 1.135 novos empregos, resultado impulsionado pela indústria têxtil, em Santa Catarina e no Paraná.

Jornal EM TEMPO