Amazonas ocupa a 26ª posição no ranking da transparência

Em alusão ao Dia Internacional Contra a Corrupção que será comemorado na próxima sexta-feira (9), o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Ari Moutinho da Costa Junior, apresentou dados sobre a transparência nos estados brasileiros nesta quarta-feira (7). O Amazonas ocupa a 26ª posição no ranking.

O TCE sediou a Rede de Controle da Gestão Pública no Amazonas que trata de assuntos da transparência na utilização do dinheiro público. A solenidade foi aberta para a sociedade civil organizada e teve como objetivo mostrar diversas ferramentas de controle e encorajamento ao cidadão. O objetivo é que o amazonense seja mais atuante nas fiscalizações e participações dos processos. Ari Moutinho apresentou como sugestão o controle social, que nada mais é a própria comunidade realizar denúncias.

“O controle social, resumindo de forma bem prática, é feito pelo cidadão até por meio de um celular, onde ele possa bater uma foto de uma unidade de saúde que tem um monte de gente padecendo sem atendimento. Ou ainda daquela obra que está parada, abandonada e muitas vezes sem a utilidade devida” explicou o presidente.

Participaram do evento o Procurador-Chefe da Procuradoria da República Edmilson Barreiro, a Secretária Executivo de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) Lúcia Fátima Ribeiro, a Procuradora de Justiça do MPE Maria José Aquino, o Procurador Geral do MPE Carlos Alberto Souza de Almeida, o Secretário Municipal de Planejamento e Tecnologia Ulisses Tapajós, a Chefe Regional da CGU no Amazonas Monalisa Prado e o Subcontratador CGU no Amazonas Rogerio Siqueira de Sá Nogueira.

Rede

Com o intuito de fomentar ações contra o mau uso do bem e do dinheiro público, a Rede de Controle no Amazonas foi criada em 2015 e é composta pelo TCE-AM, Ministério Público Federal (MPF), Advocacia Geral da União (AGU), Polícia Federal (PF) e Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), Ministério Público de Contas (MPC), Procuradoria-Geral da União (PGU) e Controladoria-Geral da União (CGU).

Vale lembrar que a Rede foi fundamental na realização da Operação Cauxi, desencadeando no ano passado, no município de Iranduba (distante 19,89 quilômetros em linha reta), desarticulando uma organização criminosa que havia no Poder Executivo Municipal. Na ocasião, o prefeito do município, Xinaik Medeiros, foi preso por integrar um esquema de fraudes em licitações e desvio de dinheiro na prefeitura. O montante ultrapassava o valor de R$ 56 milhões, que pertencia aos recursos municipais e estaduais.

Bárbara Costa

Portal EM TEMPO