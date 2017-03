Amazonas mostra potencialidades turísticas em Feira de Turismo de Portugal

A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) está promovendo as potencialidades turísticas do Estado em um dos mais tradicionais eventos de turismo da Europa: a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). O Estado é um dos poucos destinos brasileiros que participou do evento de forma independente, com estande próprio, ação arrojada que coloca o Amazonas em destaque na feira.

Com um estante de 36 metros quadrados, o espaço do Amazonas na BTL 2017, que este ano chega a sua 29ª edição, está bastante disputado pelos visitantes da feira, principalmente para assistir o pocket show da cultura amazonense.

Ainda no estande, o visitante da BTL recebe balas de cupuaçu e de castanha-do-Brasil, banana frita, colares e pulseiras indígenas.

“Estamos em uma verdadeira maratona de eventos na Europa para promover da melhor forma possível o Destino Amazonas, claro, que tudo em parceria com os operadores de turismo do nosso Estado”, destacou a presidente da Amazonastur, Oreni Braga.

Durante a BTL, que iniciou na última quarta-feira (15) e prossegue até o domingo (19), Oreni Braga cumpriu várias agendas junto a empresários, operadores e jornalistas que buscam o estande do Estado para informações e com interesse em trabalhar o destino.

“Os destinos que não estão nas grandes feiras ficam esquecidos. Daí a importância de se fazer presente no calendário de feiras internacionais e nacionais”, disse a presidente da Amazonastur.

Setreade

O Amazonas é um dos principais destinos mundiais, quando se trata de cruzeiros marítimos. Mesmo com a forte crise que afetou o País desde o ano passado, o Estado vem se consolidando cada vez mais no setor e deve receber no final da temporada de cruzeiros 2016/2017, mais de 24 mil turistas, o que vai representar um crescimento de 40,23%, em relação à última temporada (2015-2016), quando o Estado recebeu 18 navios com 17.588 turistas.

A consolidação do nome do Amazonas na rota dos principais cruzeiros se dá por vários fatores, entre eles a participação do destino nas principais feiras e eventos do setor ao redor do mundo. Um exemplo disso é a Setreade Miami, considerado o maior e um dos mais importantes eventos de navio de cruzeiros do Estados Unidos.

“O foco do Governo do Estado, por meio da Amazonastur, é colocar o Destino Amazonas nas rotas de novos navios, aumentando assim o número de turistas que vão conhecer o Estado através dos cruzeiros”, destacou Oreni Braga.

Com informações da assessoria