Amazonas levanta a taça da Conferência Norte de Quadras de Vôlei e irá à final em Recife

O ataque feroz e as hábeis defesas da Seleção Amazonense de Vôlei, representada pela equipe masculina da Nilton Lins, na disputa da Conferência Norte de Quadras, em São Luís (MA), no último final de semana, garantiu o terceiro título da competição para o Amazonas. A vitória por 3 sets a 0, parciais 25/21, 25/20, 25/17, na final contra a Universidade Federal do Pará (UFPA), deu ao time baré a vaga na fase final do evento, que ocorre no mês de setembro, em Recife.

O tricampeonato da equipe da Nilton Lins iniciou com as vitórias sobre a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade da Amazônia (Unama-PA). A única derrota na fase classificatória ocorreu para a Universidade Federal do Pará por 3 sets a 1.

Classificado para a decisão, o encontro com os paraenses foi ‘furioso’. A derrota na última partida se tornou fortalecedora para os amazonenses que venceram a revanche contra a UFPA por 3 sets 0.

“No primeiro jogo vencemos os donos da casa, a Universidade do Maranhão, por 3 sets a 0. No segundo jogo perdemos por 3 sets a 1 para a Universidade Federal do Pará. Foi um jogo em que eu e mais dois jogadores ficamos gripados e o time não correspondeu em quadra. Depois vencemos a UNAMA por 3 a 1. Na final, conseguimos analisar eles (UFPA) para tentar anular os pontos fortes deles e foi onde vencemos por 3 sets a 0. A missão foi difícil, mas encarada com muito comprometimento”, contou o treinador campeão, Harley Barroncas.

O terceiro título da equipe mostra a força do voleibol do Amazonas. Em 2014 e 2015, o time também haviam vencido a competição. Ano passado, um terceiro lugar foi a posição do time Zona Centro-Sul que agora persegue o título inédito na fase nacional.

“Vamos para a final em Recife. Vamos enfrentar as melhores equipes da Fase Sul, Nordeste e Central. Temos bastante tempo para realizar a preparação e vamos com o intuito de vencer e trazer o título inédito, ou mesmo uma medalha. Em 2015, fomos terceiro lugar pela fase final”, afirmou Barroncas, sem dar descanso para o time, que retoma os treinamos na próxima segunda-feira, dia 22, das 22h até meia-noite.

A equipe dourada amazonense é formada pelos atletas Ramon Hitotuzi (líbero), Kleist Mendonça (oposto), Alan Cardoso (ponteiro), Antonio Junior (ponteiro), Caio Victor Cunha (meio), Fabiano Santos (levantador), Maik Barbosa (levantador), Paulo Pantoja (oposto), Rodrigo Fróes (meio) e Nayton Silva (oposto).

Com informações da assessoria