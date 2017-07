Amazonas Jazz Band celebra Tom Jobim

Um dos compositores mais importantes da história da música brasileira, Tom Jobim será lembrado em “Jobiniana”, novo concerto da Amazonas Jazz Band com participação do Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina, que será apresentado no Teatro Amazonas nesta terça-feira (4), às 20h. A entrada é gratuita.

Escritos pelo maestro da Amazonas Band, Rui Carvalho, os arranjos foram feitos especialmente para obras do compositor. De acordo com ele, as contribuições de Jobim para a música nunca perderão o sentido, nem se tornarão arcaicas. “É isso que fazem delas clássicas. São obras grandiosas que continuam emocionando”, comenta. Isso permite que, no espetáculo, acontecem diálogos a linguagem da bossa nova e a do jazz contemporâneo, conforme Carvalho.

O espetáculo, que terá uma hora de duração, trará composições como “Chega de Saudade”, “O Morro Não Tem Vez”, “Garota de Ipanema”, “Triste”, “Água de Beber” e “A Felicidade”, de Jobim em parceria com Vinicius de Moraes. O evento faz parte das comemorações pelos 120 anos do teatro símbolo do Amazonas e pelos 20 anos de criação da Secretaria de Cultura do Estado.

“Jobiniana” contará com a participação dos 28 músicos do Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina, sob direção da maestrina Natália Sakouro. O concerto também é uma homenagem ao 75º aniversário do músico brasileiro Gilberto Gil, celebrado no último 26 de junho.

