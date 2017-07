Amazonas já soma 18 classificados para o Arnold Classic de Fisiculturismo

Muitos desses atletas, conquistaram vaga no 48º Campeonato Brasileiro – Divulgação

O Amazonas, a cada dia que passa, evoluiu quando o assunto é fisiculturismo. Prova disso, é que meses antes do principal evento da modalidade no país, o Arnold Classic, o Estado já tem 18 classificados para a competição, que acontece de 20 a 22 de abril de 2018, em São Paulo.

Muitos desses atletas, conquistaram vaga no 48º Campeonato Brasileiro, que ocorreu em Ribeirão Preto (SP) durante a última semana e retornaram à capital nesta quinta-feira, 20. Para a temporada, os representantes barés contam com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Leia também: Vereador mais votado de Manaus assume coordenação da secretaria municipal de esporte

Um dos nomes mais promissores do esporte local é Maxwell Barroso, 28, que foi medalha de prata pela categoria Sênior até 75Kg. No início de junho, o atleta já havia abocanhado o ouro no Campeonato Amazonense e se classificado para o Arnold. Com o resultado em São Paulo, ele foi ainda mais longe: faturou a classificação para o Sul-Americano, que acontece em setembro deste ano, na Argentina.

“Estou há sete anos neste esporte e há três anos na categoria Sênior até 75Kg. É a primeira vez que vou para o Sul-Americano e estou muito animado e orgulhoso de poder representar meu Estado lá. O Arnold tambem é super importante e para essas competições devo fazer algumas alterações na minha preparação para ir mais forte. Sempre admirei esta modalidade, desde criança, e tudo isso é a realização de um sonho para mim. Me dedico de corpo e alma”, destacou o fisiculturista.

Maxwell Barroso foi medalha de prata pela categoria Sênior até 75Kg – Divulgação

Representando a classe feminina está Andrea Lima, 32, que foi sétimo lugar no Brasileiro, estreando na competição nacional. Para ela, o resultado foi expressivo, uma vez que ela enfrentou as principais potências do esporte, como do eixo sul-sudeste. Ela ainda conta que vai estrear no Arnold e que uma de suas inspirações é a amazonense Daniely Castilho, 33, que venceu o Arnold Classic Pro em 2017 (Arnold Festival Sports).

“Faço o esporte há cinco anos e iniciei depois de um convite de um patrocinador, o Bernardo Cesarino, da Casa do Suplemento, que sempre disse que eu tinha talento. Me esforcei, me dediquei, e agora tenho a alegria de estar classificada para o meu primeiro Arnold. Se no Brasileiro já foi muito difícil, imagino lá, mas acredito que meu resultado foi muito bom, pois nunca havia ido para o Brasileiro. E uma das pessoas que mais me incentiva é a Daniely Castilho, quem sou fã, pois ela é um verdadeira inspiração”, comentou.

Os resultados do Brasileiro foram: Maxwell Barroso (2º lugar , Sênior, 75Kg), Paulo Fabricio (5º lugar, Culturismo Clássico, até 1,75), Thiago Carvalho (1º lugar, Culturismo Clássico, 1,71), Edmundo Carvalho (3º lugar, Sênior, 100Kg), João Paulo (7º lugar, Sênior, 70Kg), Stevan Cabral (8º lugar, Sênior, 70Kg), Gustavo Camargo (4º lugar, Sênior, 90Kg), Bernardo Cesarino (8º lugar, Sênior, 100Kg), Amós Ventilari (9ºlugar, Culturismo, 75Kg) Isaac Bruno (5º lugar, categoria Clássico, até 7,80), Iane Lira (2º lugar, Welnees Fitness Master), Patrícia Camargo (6º lugar, Welness Fitness, até 1,58), Caroline Santos (4º lugar, Women´s Physique até 1,63), Renan Costa ( 10º lugar, Men´s Physique, 1,70), Adriano Didier (12º lugar, Men´s Physique, 1, 73), Tayrone Amaral (13º lugar, Men´s Physique, até 1,79), Aline Albuquerque (13º, Welness Fitness, até 1,58) e Andréia Lima (8º Body Fitness, até 1,68).

Com informações da assessoria