Amazonas já soma 18 classificados para o Arnold Classic de Fisiculturismo em SP

Fisiculturistas do AM são destaques em competições nacionais Foto: Divulgaçao

O Amazonas, a cada dia que passa, evoluiu quando o assunto é Fisiculturismo. Prova disso, é que meses antes do principal evento da modalidade no País, o Arnold Classic, o Estado já tem 18 classificados para a competição, que acontece de 20 a 22 de abril de 2018, em São Paulo. Muitos desses atletas, conquistaram vaga no 48º Campeonato Brasileiro, que ocorreu em Ribeirão Preto (SP) durante a última semana e retornaram à capital nesta quinta-feira, 20.

Um dos nomes mais promissores do esporte local é Maxwell Barroso, 28, que foi medalha de prata pela categoria Sênior até 75Kg. No início de junho, o atleta já havia abocanhado o ouro no Campeonato Amazonense e se classificado para o Arnold.

Com o resultado em São Paulo, ele foi ainda mais longe: faturou a classificação para o Sul-Americano, que acontece em setembro deste ano, na Argentina.

“Estou há sete anos neste esporte e há três anos na categoria Sênior até 75Kg. É a primeira vez que vou para o Sul-Americano e estou muito animado e orgulhoso de poder representar meu Estado lá. O Arnold tambem é super importante e para essas competições devo fazer algumas alterações na minha preparação para ir mais forte. Sempre admirei esta modalidade, desde criança, e tudo isso é a realização de um sonho para mim. Me dedico de corpo e alma”, destacou o fisiculturista.

Confira os resultados do Brasileiro:

Maxwell Barroso (2º lugar , Sênior, 75Kg),

Paulo Fabricio (5º lugar, Culturismo Clássico, até 1,75),

Thiago Carvalho (1º lugar, Culturismo Clássico, 1,71),

Edmundo Carvalho (3º lugar, Sênior, 100Kg),

João Paulo (7º lugar, Sênior, 70Kg),

Stevan Cabral (8º lugar, Sênior, 70Kg),

Gustavo Camargo (4º lugar, Sênior, 90Kg),

Bernardo Cesarino (8º lugar, Sênior, 100Kg),

Amós Ventilari (9ºlugar, Culturismo, 75Kg)

Isaac Bruno (5º lugar, categoria Clássico, até 7,80),

Iane Lira (2º lugar, Welnees Fitness Master),

Patrícia Camargo (6º lugar, Welness Fitness, até 1,58),

Caroline Santos (4º lugar, Women´s Physique até 1,63),

Renan Costa ( 10º lugar, Men´s Physique, 1,70),

Adriano Didier (12º lugar, Men´s Physique, 1, 73),

Tayrone Amaral (13º lugar, Men´s Physique, até 1,79),

Aline Albuquerque (13º, Welness Fitness, até 1,58) e

Andréia Lima (8º Body Fitness, até 1,68).

EM TEMPO, com informacoes da assessoria.

