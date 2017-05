Amazonas já imunizou mais de meio milhão de pessoas contra a gripe

A quatro dias do fim da Campanha de Vacinação contra a influenza, o Amazonas imunizou 551.763 pessoas. O número representa 59,25% da população que faz parte do grupo que deve ser vacinado: 931.235.

Quem faz parte do grupo prioritário, mas ainda não tomou a vacina contra a gripe, tem até sexta-feira, 26, para ir a uma unidade básica de saúde do seu município para garantir a proteção.

“A população precisa ir se vacinar, que leve suas crianças, idosos, que necessitam tomar a vacina todos os anos. Tomando a vacina, você estará imunizado contra os vírus mais graves da gripe. A saúde é uma responsabilidade de todos. Precisamos dedicar um tempo para a nossa saúde”, comenta Programa Nacional de Imunização (PNI), Izabel Nascimento. A Campanha de Vacinação contra a influenza termina no próximo dia 26.

Público alvo

Desde o dia 17, a dose da vacina está disponível nos postos de vacinação para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além de professores da rede pública e particular. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e com deficiências específicas devem apresentar prescrição médica no ato da vacinação.

Em Manaus, foram aplicadas até esta segunda, 22, 243.939 doses da vacina. O número representa 66,78% do público-alvo da capital, que é de 365.262 pessoas.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina, que é disponibilizada desde 2015, protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela OMS para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). A vacina contra influenza é segura e também é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.

Com informações da assessoria