Amazonas integra plano emergencial para enfrentamento às hepatites virais

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra) da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, 7 requerimento que pede a realização de audiência pública para tratar do Plano de Enfrentamento das Hepatites Virais na Região Norte.

O plano atenderá ao Amazonas e o Estado receberá a audiência para debater o assunto até agosto deste ano.

De autoria da deputada federal Conceição Sampaio (PP), o requerimento que traz a audiência sobre o tema ao Amazonas tem como principal objetivo avaliar a necessidade de recursos e a demanda de pacientes para a realização de programas de prevenção e tratamento no Estado.

Em média, 71 casos de hepatites virais são registrados ao mês no Amazonas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Susam). Ao ano são mais de 800 registros da doença no Estado.

Incidências

De acordo com a Susam, as maiores incidências de Hepatites Virais no Estado foram nos municípios de Manaus, Eirunepé, Coari, Atalaia do Norte, Lábrea, Boca do Acre, Guajará, Manacapuru, Fonte Boa e São Paulo de Olivença. As hepatites podem ser causadas pelos vírus do tipo A, B, C, D e E e comprometem o fígado.

Segundo especialistas, os tipos considerados mais graves da Hepatite – B, C e D – podem ser transmitidos por meio da relação sexual desprotegida, transfusão de sangue e derivados contaminados, uso de drogas, compartilhamento de seringas agulhas, escova de dentes, lâmina de barbear e outros objetos, aleitamento materno e transmissão vertical (de mãe para o bebê, durante o parto).

