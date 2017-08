Amazonas ganha novo centro de hemodiálise, localizado na Cachoeirinha

Governador interino David Almeida inaugura centro de hemodiálise Francisco de Assis Farias Rodrigues (Bambolê) – Arthur Castro

Um total de R$ 5 milhões foi empregado pela Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) para contemplar a renovação de equipamentos hospitalares em diversas áreas da unidade de saúde. Somente para o novo centro de hemodiálise foram colocados R$ 2,4 milhões em recursos. A nova unidade foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (31), e está localizada na rua Araújo Filho, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. A unidade hospitalar recebeu o nome de Francisco de Assis Farias Rodrigues, o “Bambolê”, que foi vereador de Manaus e deputado estadual do Amazonas. Segundo o governador David Almeida, o centro de hemodiálise vai ampliar o número de atendimentos mensais.

“Essa obra vai dar mais dignidade às pessoas que precisam da hemodiálise, que têm problema nos rins e precisam de atendimento do governo. Serão 300 pessoas atendidas neste centro, estamos limpando o quarto andar do outro prédio, onde o setor de hemodiálise funcionava de maneira improvisada”, informou.

Na estrutura antiga, onde o centro funcionava antes da inauguração, David Almeida disse que o espaço será aproveitado para uma nova enfermaria. “No andar que foi desocupado, estamos aproveitando para ampliar o atendimento de cirurgias ortopédicas. Nós já temos uma lista de 300 pessoas para a cirurgia e estamos liberando mais R$ 1,8 milhão. Esse espaço será uma enfermaria para acomodar as pessoas que farão essas cirurgias”, disse o governador.

Segundo o secretário de Saúde, Vander Alves, essa é a primeira estrutura destinada à área da saúde na gestão do governador. “É uma ampliação de atendimento, estamos saindo de 170 pacientes para 300 pacientes atendidos, de 25 para 40 máquinas de hemodiálise. Essa é uma área em que todo dia surgem novos pacientes. Temos que continuar crescendo para termos condições de melhor atender a essas pessoas. O que nós estamos tentando fazer é acompanhar o crescimento dessa demanda”, disse.

Serviço amplia atendimentos na FHAJ – Divulgação

Ainda de acordo com o governador, essa nova estrutura pertence a um pacote de investimentos no valor de R$ 21,5 milhões, destinados pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) ao setor da saúde, para aquisição de equipamentos, medicamentos, reformas e ampliação de serviços em várias unidades do Estado.

Mais unidades

Durante a solenidade de inauguração, o governador adiantou que, até o fim desta semana, mais um setor de hemodinâmica será entregue no Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), zerando a fila de atendimento nessa área. “Hoje, temos 187 crianças aguardando cirurgia de peito aberto. Com a entrega dessa nova hemodinâmica, as crianças vão começar a ser atendidas, entrarão às 8h e sairão às 17h”.

Bárbara Costa

EM TEMPO