Amazonas fecha 1.079 mil postos de trabalho formais

Mesmo com o grande número de contratações registradas pelo setor de comércio, o Amazonas teve um saldo negativo na geração de empregos. Conforme dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Estado fechou o mês de novembro com uma retração de 1.079 postos de trabalho formais.

De acordo com o estudo, divulgado nesta quinta (29) pelo Ministério do Trabalho, o setor de comércio no Amazonas criou um total de 1.116 novos postos de trabalho de carteira de assinada.

Desse montante, 981 correspondem ao comércio varejista e 135 ao comércio atacadista. O setor agropecuário também apresentou saldo positivo com 36 postos de trabalho criados.

Na contramão do comércio, aparece a indústria de transformação com um total de 779 desligamentos efetuados durante o mês de novembro.

Outro setor que registrou queda foi o de construção civil, com 613 postos de trabalho fechados. O segmento de serviços também ficou abaixo do esperado, com 508 demissões.

O número de vagas de emprego fechadas em novembro deste ano foi menos que no mesmo período do ano passado em todo o Brasil. No último mês, foram perdidos 116.747 postos com carteira assinada.

O estudo mostra, ainda, que no acumulado do ano a queda registrada no emprego atingiu o montante de 858.333 postos de trabalho a menos, um declínio de 2,16%.

No período dos últimos 12 meses, o número de empregos formais passou de 40,3 milhões para 38,8 milhões, uma perda de 3,65%.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO