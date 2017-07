Amazonas faz campanha contra o tráfico de pessoas 

Com objetivo de contribuir para a erradicação dos crimes de tráfico de pessoas e de exploração de adolescentes para fins sexuais, o Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realiza a 3ª edição da campanha “Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas” de 26 a 30 de julho em Manaus.

A Semana Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas inicia no próximo dia 26 (quarta-feira) às 08h no Porto Ceasa com uma abordagem educativa junto aos barqueiros, feirantes e frequentadores do local.

“Assim como os aeroportos, rodoviárias e portos fazem parte do processo de concretização desse crime que tem como fim a exploração da pessoa, seja ela, sexual, para trabalho forçado, remoção de órgãos, casamento servil, entre outros. Por isso, é necessário informar a população e alertar sobre essa prática que é invisível, porém, ainda cometida, na maioria dos casos, por aliciadores que sabem abordar e encantar a vítima com promessas de um futuro financeiro melhor”, explica a secretária da Sejusc, Graça Prola.

A agenda continua pela parte da tarde com uma programação especial para os taxistas de Manaus. Será um encontro com o tema “Tráfico de Pessoas no Contexto Local”, às 14h no auditório da Sejusc (Rua 02, conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, zona Centro-sul).

Em muitos casos, são os taxistas que transportam as vítimas, porém, não sabem que estão sendo usados e/ou que o passageiro está em perigo. Será uma oportunidade de trocarmos ideias e informá-los sobre como identificar o crime e denunciar com segurança, entre outras questões relacionadas ao tema”, diz Prola.

Outra ação em massa com os taxistas será no dia 27 de julho das 15h às 17h em vários pontos de taxis que vão receber abordagem educativa com panfletagem e distribuição de material informativo sobre o tráfico humano.

Prédios iluminados

O lançamento da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas culmina às 17h com a iluminação na cor azul de alguns prédios públicos para fortalecer o engajamento à ação e lembrar que existem várias vítimas no mundo inteiro. Teatro Amazonas, Câmara Municipal de Manaus, Assembleia Legislativa do Amazonas, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM) e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ/AM) apoiam a campanha e vão ter os prédios iluminados de azul durante a semana do Coração Azul.

Engajamento dos municípios

Os outros 61 municípios do Amazonas vão ser incluídos na campanha. A atividade inicia com uma videoconferência no dia 28 de julho das 09h às 11h no Centro de Mídias da Seduc (Rua Waldomiro Lustoza, 250 bairro Japiim, zona Sul). “Além dessa conversa com representantes do poder público e sociedade civil das cidades do interior, vamos enviar material informativo, principalmente, para as que não possuem Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante. O interior do Amazonas, também, é alvo dos criminosos do tráfico humano, daí a importância de munir de informação aquela população”, enfatiza, Prola.

No mesmo dia, das 16h às 18h, os guias de turismo de Manaus serão o público-alvo da Roda de Conversa “Tráfico de Pessoas: conceitos, características e legislação”, que acontecerá no auditório do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) (Avenida Ramos Ferreira, 199, Centro).

A programação segue das 22h às 2h da madrugada com o “Viradão contra o Tráfico Humano” junto as travestis, transexuais e profissionais do sexo que atuam em Manaus. Será uma a abordagem preventiva a esse público que, também, é alvo dos traficantes. “São públicos vulneráveis ao tráfico de pessoas e que precisam de esclarecimento constante sobre as diversas formas como essa prática se apresenta no cotidiano”, explica Prola.

Caminhada :

O encerramento da Semana ocorrerá no domingo, 30 de julho, das 8h às 10h, com a Caminhada Coração Azul no Complexo Turístico Ponta Negra. A concentração será no calçadão do Anfiteatro a partir das 07h30.

Denúncias:

O disque 100 é o canal mais acessado para fazer denúncias de tráfico de pessoas. Outros meios é através do Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos pelos telefones (92) 3131-2301/2302, pelo 192 da Polícia Militar e pelo 180 que é o de atendimento a violência contra a mulher.

Em todos os meios, o denunciante não precisa se identificar. Para quem está no exterior pode denunciar gratuitamente no 900 990 055 (Espanha), 800 800 550 (Portugal) e 800 172 211 (Itália).

