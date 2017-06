Amazonas fatura 22 medalhas no Open Roraima de Taekwondo

A delegação amazonense que disputou o Open Roraima de Taekwondo neste final de semana, em Boa Vista (RR), retornou para casa com a bagagem pesada de medalhas. Ao todo, o time da terrinha baré faturou 18 medalhas, sendo 15 de ouro e três de prata pela Kyorugui e mais quatro medalhas, três de prata e uma de bronze, pelo Poomsae, faturando assim a segunda colocação geral do evento.

O resultado repete o desempenho do ano passado e mantem o esporte local como um dos nomes mais fortes no cenário nacional. O técnico e chefe da delegação, mestre Elielson Estelo, afirmou que o resultado fortalece a equipe para as próximas missões e contou que o resultado foi resultado de muita superação, uma vez que os adversários não deram colher de chá para a delegação amazonense.

“Graças a Deus, os atletas foram concentrados para a competição e com muita garra e determinação, conseguimos ter êxitos e figurar no pódio na competição. Mais uma vez conseguimos usar da superação para voltar com o maior número possível de medalhas e isso mostra nosso potencial. Claro que trabalhamos para estar no lugar mais alto do pódio na classificação geral, mas este segundo lugar tem gostinho de primeiro, pois tivemos que batalhar muito contra os oponentes, principalmente contra os donos de casa, que eram a maioria”, disse Elielson.

Dentre os destaques da equipe, estão os irmãos Mayron (58Kg) e Marisson do Nascimento (63Kg), que novamente faturaram ouro na competição e também o atleta faixa preta Gladimar Almeida, que depois de sete anos parado, conquistou medalha de ouro pela categoria adulto, até 74 Kg.

“Estou muito feliz com mais esta conquista ao lado do meu irmão. Não foi fácil, mas nosso psicológico estava bem trabalhado, assim como o lado técnico e consegui sobressair. Além disso, acredito que a Copa Denytae de Taekwondo, a qual venci há três semana, me passou mais coragem e experiência para eu chegar até o Open”, disse Mayron.

Retorno para treinos amanhã

O próximo desafio da equipe de Elielson é o Campeonato Argentino de Taekwondo em outubro e depois o Campeonato Paraense, para depois visar uma liga nacional. Nesta quarta-feira, dia 07, a equipe estará treinando na Vila Olímpica (Dom Pedro, zona Centro-Oeste) a partir das 19h e no sábado (10) das 14h até às 16h30.

“Voltamos à nossa preparação aos treinamentos na Vila Olímpica, aos poucos, para focar no Campeonato da Argentina e o Paraense no final do ano, para buscar o Campeonato Brasileiro e fechar o calendário de competições. Vamos focar para resultados ainda mais positivos”, disse.

Com informações da assessoria