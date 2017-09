Amazonas em Tempo: 30 anos de jornalismo e evolução com a notícia

Primeira formação da redação do Amazonas Em Tempo, em 1988 – Acervo Pessoal Mário Adolfo

O ano era 1987. O regime militar no Brasil havia acabado há pouco mais de dois anos e o presidente José Sarney se encarregava de instalar a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela criação da Constituição brasileira. O país já brigava para controlar a inflação com o lançamento do Plano Bresser. O piloto Nelson Piquet, da equipe Williams, tornara-se tricampeão da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Japão.

Em Manaus, no mesmo ano era inaugurado o jornal Amazonas Em Tempo no dia 6 de setembro. O jornal, cujo projeto gráfico foi assinado pelo designer Tide Hellmeister, considerado ousado até hoje, continha quatro cadernos com 16 páginas: capa, editorial, Política, Economia, Internacional, Cidade, Esportes e um caderno de Cultura.

Leia também: Parlamento celebra com Sessão Especial os 28 anos do jornal Amazonas Em Tempo

Foi o primeiro a lançar uma diagramação leve, explorando os espaços em branco para destacar a ilustração. Também foi o primeiro a lançar um caderno de Cultura, seção antes publicada na editoria de Cidades. Laçou, também um caderno exclusivo de Economia, para cobrir o Polo Industrial. O Em Tempo também foi o primeiro a sair todo colorido, enquanto os outros jornais saíam colorido apenas na capa.

Marcílio e Hermengarda Junqueira foram um dos idealizadores do AET – Reprodução Autorizada por Acritica

Idealizado pelo empresário Marcílio Junqueira e pela jornalista Hermengarda Junqueira, e tendo como editor o jornalista Cláudio Honorato, que viera do Correio Braziliense, o Amazonas Em Tempo conquistou, aos poucos, o seu espaço. Tinha como lema mostrar todos os lados da notícia, através de um jornalismo imparcial e compromissado com a verdade.

O mais interessante, diz a fundadora Hermengarda Junqueira, é que o jornal criou uma geração de profissionais com o espírito muito crítico e uma visão sociopolítica libertária. “Em 1987, fazia pouco tempo desde o fim da ditadura, então eles possuíam e seguiam o espírito crítico que permitiram fazer o jornal mais aberto e de acordo com a contemporaneidade que o Brasil começava a enfrentar”, explicou.

Ao longo desses 30 anos, o Em Tempo teve sua história marcada por diversos episódios, como conta o jornalista Mário Adolfo, ex-diretor de redação do jornal e sócio minoritário do matinal. “Muitos momentos marcaram nossa vida profissional no EM TEMPO. O escândalo de obras superfaturadas na Câmara de Vereadores, na gestão do presidente, vereador Cesar Bonfim (PFL) é um exemplo. Com a série de matérias que publicamos, ele se irritou, foi para a tribuna e chamou o jornal de “vagabundo”. Abrimos a manchete desse jeito: “ Vereador chama Em Tempo de jornal Vagabundo”. Também cobrimos e desvendamos o assassinato do nosso editor de polícia, em 1988, Luiz Octavio, morto por policiais porque sabia demais. Enfrentamos algumas barras, como a tentativa de dois policiais em invadir a redação. Mas eles encontraram a Hermengarda pela frente, que se posicionou, acompanhada por toda a redação, na porta do jornal e eles não invadiram”, relembrou Mário.

Esses episódios, de certa forma, alavancaram o nome do jornal. “Nunca fomos panfletários. Nunca ofendemos a honra de ninguém, mesmo os acusados sempre tiveram direito a defesa – coisa que não era comum na época, pois só publicavam um lado da notícia. Elogiamos até governos, quando eles mereciam, e fizemos críticas quando necessárias”, explica Mário Adolfo. Ele costuma dizer, também, que, pelo seu perfil moderno, pela forma diferenciada de tratar a notícia e a qualidade dos profissionais, o Em Tempo, ainda hoje, é uma escola de jornalismo.

A chegada do jornalismo digital

Com a popularização da internet, o Em Tempo também precisou se adaptar ao novo mercado e aos novos consumidores da notícia. Em maio de 2007, o Grupo Raman Neves de Comunicação – que também é dono da TV Em Tempo e da Rádio Nativa – se lançou no mundo do jornalismo digital, criando Portal Em Tempo. “Quem fazia jornalismo impresso, acreditava que a internet era apenas uma vitrine, e não que fosse contribuir com o alargamento, expansão e interatividade do leitor, como acontece hoje”, disse Hermengarda.

Atualmente, o jornalismo digital do Em Tempo abre os olhos para a convergência de todas as mídias produzidas dentro do Grupo Raman Neves de Comunicação. O Portal, além de ser o grande difusor de todo esse conteúdo produzido diariamente pelos profissionais do GRN, também começa a se adaptar ao novo momento vivido pelos portais de notícia do Brasil e do mundo, com conteúdos cada vez mais aprofundados, multimídia e de relevância para a nova forma da sociedade moderna se comunicar: com aplicativos de mensagens instantâneas e as redes sociais. Com isso, só em agosto, o conteúdo publicadas no emtempo.com.br foi visto mais de 5 milhões de vezes, por quase 1 milhão de pessoas, segundo dados do Google Analytics.

Conteúdo mais aprofundado e analítico começa a fazer parte dessa nova fase do Portal EM TEMPO – Reprodução

Atualmente, a empresa conta com 153 funcionários, entre todos os setores. De acordo com Leandro Nunes, diretor administrativo, o jornal se reinventa a cada dia, através de novos cadernos especiais, estratégias de circulação e visualização pelos clientes e também pelos leitores, além de um time que traz qualidade, seriedade e credibilidade para o Em Tempo. Ele define a equipe em uma frase: “gente que sente, transmitindo a informação com amor pelo que faz.”

Os fundadores do Amazonas em Tempo recebendo o jovem prefeito Arthur Neto, em 1989 – Arquivo pessoa Mário Adolfo

Proprietário do jornal e Presidente do Grupo, o empresário Otávio Raman vê no jornal a personalidade e a vitalidade que poucas instituições têm. “Num jornal, várias comunidades de trabalho se associam para chegar a um só produto numa jornada que se estende por 24 horas. E esse produto tem um enorme alcance social e imensa responsabilidade. Como responsável maior pelo Amazonas Em Tempo, veículo que pertence ao próprio povo desta terra, agradeço aos que se empenham em seu trabalho e àqueles que nos honram com a sua leitura nesses 30 anos de caminhada”, finalizou.

Ana Luíza

EM TEMPO

Leia Mais:

TV EM TEMPO inicia expansão para todos municípios do Amazonas

Luz e criatividade: o olhar do fotojornalismo de EM TEMPO no Dia Mundial da Fotografia

Teoria e prática: alunos do Uninorte vivenciam o dia a dia da redação do EM TEMPO