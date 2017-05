Amazonas é uma das rotas do tráfico de armas no Brasil

De 2014 a março de 2017, mais de 2,7 mil armas de variados calibres foram apreendidas pela polícia amazonense. A maior parte delas, as mais pesadas e letais, entra no Estado juntamente com as drogas trazidas pelos traficantes por meio das hidrovias naturais da Amazônia, provenientes dos países fronteiriços.

Nas operações policiais realizadas na capital amazonense, as maiores apreensões foram de fuzis (de Uso das Forças Armadas) e pistolas Ponto 40 (usadas pela PM). O armamento tem a sua numeração de série raspada e são descaracterizadas para depois não poder ser identificadas.

De acordo com os registros da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), somente nos primeiros três meses de 2017, foram apreendidas 283 armamentos de médio e grosso calibre, com destaque para as que estavam em poder de integrantes da Família do Norte (FDN) – granada, pistolas, revólveres, submetralhadoras, escopetas e munição de diversos calibres.

Para o delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres, apesar dos esforços de países como a Colômbia, que recentemente celebrou acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farcs), a polícia não conseguiu minimizar o tráfico e o comércio ilegal de armas.

“O tráfico de drogas não sobrevive sem armamentos. Temos que analisar o cenário a nível mundial em razão das tríplices fronteiras, que ligam a Colômbia, o Peru e Tabatinga. Essa região é dominada pelos guerrilheiros das Farcs. As armas sob a posse deles, em tese, seriam devolvidas para o Exército da Colômbia, mas estão sendo vendidas para o Brasil”, afirma Torres.

Ainda segundo, o delegado, ao se analisar a realidade do Amazonas verifica-se que a maior parte dos equipamentos vem da Colômbia, mas é preciso avaliar também a disputa pelo comando de grupos criminosos de outros países, a exemplo recentemente do Paraguai, onde o principal traficante do país foi morto e desencadeou confrontos.

Segurança Pública

Apesar de as forças de Segurança Pública amazonense afirmarem que não há tráfico de armas no Estado, desde 2014 são apreendidas, em média, 2,2 armamentos por dia. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, afirma que o volume de armas estrangeiras no Amazonas não é tão grande. Segundo ele, não existe casos particulares de carregamentos de armas cruzando as fronteiras do Estado. “As apreensões são de armas nacionais, de pequeno calibre, em sua maioria. Quando apreendemos fuzis estrangeiros, o que não é comum, esses normalmente são desviados das forças de países vizinhos”, explica.

Especialista

Ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio de Janeiro que inspirou o filme “Tropa de Elite”, estrelado pelo ator Wagner Moura, e atual consultor de segurança, Paulo Storani, aponta a falta de uma política nacional e internacional para resolver o problema da entrada de armas no Amazonas e em todo o país.

Storani afirma que o combate ao desarmamento das quadrilhas e traficantes bandidos não é feito apenas com a atuação da polícia e não deve ser visto como uma das prioridades da segurança pública. “Tem que ser prioridade de Estado, do governo federal. Há um deficit de ações que estão previstas na Constituição. Um conjunto de fatores, que envolvem os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa junto aos países vizinhos que fazem fronteira, como no caso do Amazonas. Isso deve começar em um nível internacional, político”, disse.

Na opinião de Storani, é preciso avaliar os sistemas que serão usados e coletar dados para ter alternativas para resolver o problema. “Se você não subir um andar para resolver o problema, ele vai continuar no andar de baixo. Tem que subir para resolver. O que existe hoje são ações isoladas, às vezes da Polícia Rodoviária Federal que realizam apreensões como recentemente fizeram no norte do Paraná, de um carregamento de armas e munições que iria para São Paulo abastecer o PCC”, finaliza o ex-capitão do Bope.

Emerson Quaresma e Gerson Freitas

EM TEMPO