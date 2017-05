Amazonas é terceiro estado mais generoso na hora de dar gorjetas para taxistas

Amazonas é o terceiro estado que mais dá gorjetas para os motoristas, com auxílio do recurso pioneiro criado para o app da 99 – considerada a principal startup nacional de mobilidade urbana. Lançado há pouco tempo no Brasil, o dispositivo de gorjeta digital já gerou mais de R$ 100 mil reais para motoristas (taxistas e Pop) em todo o país.

O recurso está totalmente de acordo com as diretrizes da nova Lei da Gorjeta, sancionada na última sexta-feira (12) pelo presidente Michel Temer. Por exemplo, a gratificação é oferecida de forma espontânea pelo passageiro, que tem sua privacidade garantida pelo sistema. Isso evita que o mesmo seja exposto ao constrangimento, como prevê o texto.

Confira o ranking

1. São Paulo (7,9%)

2. DF (5,5%)

3. Amazonas (3,2%)

4. Espírito Santo (3,1%)

5. Maranhão (3,0%)

6. Sergipe (2,7%)

7. Santa Catarina (2,6%)

8. Paraná (2,6%)

9. Alagoas (2,5%)

10. Rio Grande do Norte (2,3%)

A opção gorjeta já está disponível em todo Brasil, porém limitada inicialmente a corridas pagas pelo aplicativo com cartão de crédito. Quem quiser gratificar o condutor pode escolher um valor entre R$ 1, R$ 2 ou R$ 5. Vale ressaltar que a 99 não tem participação nas gorjetas arrecadadas e que são recolhidos 5% do valor para remunerar a operadora do meio de pagamento digital.

Táxi com 40% off

Até sexta-feira, dia 26/05, a 99 oferece 40% de desconto – ou até mais, em corridas de táxi. Ao cadastrar o cupom de “Desconto40” no aplicativo, o usuário pode escolher entre as categorias Táxi (tarifa cheia) e Táxi Modo Desconto (desconto variável de até 30%), que aparecem na tela inicial do app. O desconto vale para corridas pagas por meio do aplicativo – cartão de crédito ou paypal.

Esse novo desconto de 40% é totalmente pago pela 99, ou seja, o motorista recebe o valor integral da corrida. No caso das chamadas com Modo Desconto, o motorista opta em conceder o desconto inicial – indicado no app quando o passageiro pede a corrida – e a 99 dá mais 40% sobre o valor final.

Simulação de valores

Táxi comum (tarifa cheia): uma corrida de R$ 20 sairia por R$ 12.

Táxi Modo Desconto (com 20% off): uma corrida de R$ 20 sairia por apenas R$ 9,60. O desconto de 40% é aplicado sobre o valor da corrida com 20% (R$ 16).

Sobre a 99

A 99 é uma startup brasileira de mobilidade urbana que cria soluções de tecnologia para melhorar a vida das pessoas em seus trajetos, com percursos mais rápidos, econômicos e confortáveis. A empresa defende a diversidade de modais – táxi, carros particulares, transporte público, entre outros – como item imprescindível para construção de estruturas de transporte que garantam o direito de ir e vir nos grandes centros urbanos. A 99 conecta mais de 170 mil motoristas a 4,3 milhões de passageiros em 1087 cidades no Brasil e oferece quatro categorias, no mesmo aplicativo: 99POP, com carros particulares nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro; o 99TAXI, presente em todo o País e que pode circular nos corredores de ônibus (cidades de SP, RJ, BH); o Modo Desconto, que oferece a comodidade do táxi com valores até 30% mais baixos; e o 99TOP, serviço premium com táxis de luxo.

