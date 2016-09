Amazonas e Pernambuco são os únicos estados a atingirem meta proposta pelo Ideb

Amazonas e Pernambuco foram os únicos estados do Brasil a alcançarem a meta indicada para o Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb). O resultado é uma avaliação feita pelo MEC (Ministério da Educação) que se torna referência de qualidade da educação do país. Os dados foram apresentados no início da tarde desta quinta-feira (8).

Segundo os dados divulgados, o Amazonas subiu em 0,5 a nota, ficando com 3,5. A meta proposta pelo Ideb era de 3,1. Assim, o estado é considerado detentor do oitavo melhor Ideb nacional.

Mesmo não atingindo a meta, 20 redes estaduais, das 27 unidades da federação, apresentaram desempenho melhor no Ideb de 2015 no ensino médio em relação à avaliação anterior. Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe. Goiás e Rio de Janeiro apresentaram queda no rendimento.

Por Agência Brasil