Amazonas e Pará atuam em parceria contra a febre aftosa

As Agências de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) e do Estado do Pará (Adepará) atuam em parceria contra a febre aftosa, nos municípios que fazem divisa com os dois estados. A ação é para a garantia da vacinação dos 100% de seus respectivos rebanhos.

De acordo com gerente de Nhamundá, José Miranda, a 2° etapa da campanha ‘Amazonas Sem Aftosa’ tem sido intensificada na região de Nhamundá (AM) e Faro (PA). ”Queremos garantir os 100% do nosso rebanho vacinado, o controle da vacinação e o trânsito dos animais dos dois estados, usando o suporte técnico de ambas as agências”, comentou.

Em 2016, a Adaf e a Adepará assinaram um termo de cooperação técnica para desenvolver em conjunto ações articuladas para a execução de atividades inerentes à defesa agropecuária em conformidade com o Sistema Unificado de Atenção á Sanidade Agropecuária (Suasa), em áreas divisas do baixo Amazonas com abrangência nos municípios de Nhamundá, Parintins e por parte do Estado do Pará na região dos municípios de Faro, Juruti e Aveiro.

Para a médica veterinária da Adepará, Roberta Fulco, as ações têm ocorrido na troca de informações, conhecimento, recursos humanos, suporte técnico, além de veículos e combustíveis para minimizar os gastos das agências. Fulco explica que, os produtores de Faro, em mais ou menos um mês, migrarão 90% do rebanho para Nhamundá devido o nível de água do rio e, retornarão somente em janeiro ou fevereiro. Por isso, é necessária a garantia da vacinação de forma integrada.

Amazonas Livre de Febre Aftosa

De acordo com o diretor presidente da Adaf, Hamilton Casara, o Governo do Amazonas, através da Adaf, a Secretaria de Produção Rural (Sepror), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável e Florestal (Idam), a Superintendência Federal de Agricultura do Amazonas (SFA-AM), a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (FAEA), associações, sindicatos e os produtores rurais, vem trabalhando para tornar o Estado zona livre de Febre Aftosa com vacinação.

A 2ª etapa de imunização do rebanho amazonense iniciou no dia 15 de julho e encerra no dia, 31 de agosto, em 41 municípios, porém os pecuaristas ainda terão o prazo de quinze dias para notificar a vacinação do rebanho no sistema da Agência.

Esta etapa compreende os municípios: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

A vacinação do rebanho é obrigatória e deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de todas as idades. O preço médio da dose de vacina oscila entre R$1,80 e R$2,20.

