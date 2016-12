Amazonas e Pará assinam termo para ampliar ações de Defesa Sanitária

Com objetivo de ampliar as ações de Defesa Sanitária nos municípios que fazem divisa entre os estados do Amazonas e do Pará, um Termo de Cooperação Técnica foi assinado nesta segunda-feira (12) entre as Agências de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) – órgão integrante do Sistema Sepror – e do Estado do Pará (Adepará).

A medida busca desenvolver um conjunto de ações articuladas para a execução de atividades inerentes à defesa agropecuária em conformidade com o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), em áreas fronteiriças do baixo Amazonas com abrangência nos municípios de Parintins e Nhamundá e por parte do Estado do Pará na região dos municípios de Faro, Juruti e Aveiro.

Segundo o secretário de Produção Rural e diretor-presidente da Adaf, Hamilton Casara, o Governo do Amazonas tem ampliando suas ações para o fortalecimento da defesa sanitária do Estado. A capacitação, segundo ele, iniciada hoje pelo Mapa é uma dessas ações e integra, ainda, o projeto de fortalecimento do Grupo Especial de Atenção a Suspeita de Enfermidades Emergências (Gease).

De acordo com o diretor-geral da Adepará, Luciano Guedes, a parceria com o Amazonas vai ampliar o trabalho de defesa já realizado pelo estado. O diretor reiterou, ainda, que o Brasil precisa do Amazonas, tendo a Adaf um papel decisivo para a sustentabilidade da pecuária no país. “Estamos juntos neste grande desafio que é certificar não só o Pará, não só a Região Norte, mas todo o país para o status livre da febre aftosa. Assim o Brasil terá condições de ocupar os melhores espaços do mercado internacional”, destacou.

Os estados do Amapá, Acre, Rondônia e Roraima também possuem termos de cooperação técnicas assinados com o Amazonas.

Com informações da assessoria