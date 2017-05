Amazonas é o terceiro estado onde a sífilis mais cresce no Brasil

Com taxa de 94,6%, o Amazonas foi o terceiro estado onde casos de sífilis em gestantes, entre os anos de 2014 e 2015, mais aumentaram, de acordo com o Ministério da Saúde. Pensando nessa problemática, representantes de todos os municípios reuniram-se na manhã desta terça-feira (23), no auditório do Hotel Intercultural, na rua Marciano Armond, 544, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A ideia é discutir estratégias para o enfrentamento de doenças como HIV, Sifilis e Hepatites Virais. De acordo com a coordenadora estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (INST/AIDS) e Hepatites Virais, a Infectologista Silvana Lima, o Brasil enfrenta uma epidemia de Sífilis.

“Assim como Cuba passou por uma epidemia dessa enfermidade, o Brasil também enfrenta. É necessário medidas enérgicas quanto a isso, pois a Sífilis, apesar de ter cura, é uma doença de difícil diagnóstico e tratamento cauteloso. Nossa melhor forma de reverter esse quadro é através da prevenção”, afirmou a infectologista.

A coordenadora explicou ainda a necessidade de investigação a respeito dos infectados.”É preciso ver qual o público mais infectado para direcionar a metodologia de ação”, salientou Silvana Lima.

O evento vai até a próxima quarta-feira (24).

Bárbara Costa

