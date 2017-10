Amazonas é o 5º na geração de empregos na região Norte e o 17º no Brasil

O Amazonas está entre os 17 estados que mais geram novas vagas de empregos no Brasil. O Estado que ficou em penúltimo na lista e, só não está no último lugar por que o setor de serviços foi o que mais contratou, abrindo 416 vagas de emprego no mês de setembro, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta quinta-feira (19).

O Estado gerou 219 empregos em setembro, alta de 0,07% em relação ao mês passado, e só ganhou do Acre que abriu 217 vagas. Além do setor de serviços, a agropecuária e o comércio foram os outros dois setores, do Amazonas, a fechar o mês com saldo positivo, com 131 e 70 novas vagas geradas, respectivamente. A administração pública foi o setor que mais demitiu, segundo o MTE. Foram cerca de 233 demissões, uma queda de 2,19% em relação ao mês anterior.

Na região Norte, os estados que mais geraram empregos foram o Pará com 3.283, Rondônia gerou 771, Roraima abriu 535 vagas e Tocantins com 469. O Amazonas ficou em quinto com 416 e ganhou apenas do Acre, que gerou 217 novas vagas, e do Amapá que ficou no negativo, que extinguiu 222 vagas de emprego. A região ficou com um total de 5.349 novas vagas, uma alta de 0,31% em relação ao mês anterior.

No acumulado do ano, o Amazonas foi o segundo que mais perdeu vagas de emprego, 1.556 no total. O Pará foi a localidade que mais caiu em relação as vagas, foram 3.730 perdas. De outubro de 2016 a setembro deste ano, o Amazonas não está tão bem. Ele perdeu 6.700 vagas de emprego e novamente só perde para o estado do Pará, que perdeu 23.952.

Mesmo com a alta na contratação de pessoas, o setor de serviços recuou no Amazonas -2,9% e registrou a segunda queda consecutiva. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No mês de setembro, o Brasil gerou 34.392 novos empregos, sendo a 6ª maior alta do ano, afirma o MTE. Aumento de 0,1% em relação ao estoque do mês anterior, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

“Os números de setembro confirmam, mais uma vez, o processo de recuperação gradual do mercado de trabalho, como reflexo da retomada do crescimento da economia do País”, avaliou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

O Caged também mostrou que metade dos oito setores de atividade econômica apresentaram crescimento no nível de emprego. Os aumentos, pela ordem, foram verificados em Indústria de Transformação, 25.684 postos, Comércio, 15.040 empregos, Serviços, 3.743, e Construção Civil com 380 novas vagas.

