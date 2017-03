Amazonas e Alemanha confirmam parceria para conservação dos recursos naturais

O embaixador e a embaixatriz da Alemanha no Brasil, Georg Witschel e Sabine Witschel, visitaram nesta sexta-feira (10), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), na Zona Centro-sul. Na ocasião, juntamente com os secretários titular, executivo e adjunto do órgão, Antonio Stroski, Thierry Acanthe e Luiz Andrade, eles confirmaram a cooperação entre Amazonas e Alemanha.

Georg e Sabine assistiram a apresentações sobre o programa Municípios Sustentáveis Amazonas (MS Amazonas), lançado em março deste ano. A ação é a primeiro de uma série de instrumentos que serão implementados para reduzir o desmatamento, degradação ambiental e queimadas no estado. Outro destaque foi sobre a Matriz Econômica Ambiental, principal proposta de crescimento para o Amazonas e alternativa para a Zona Franca de Manaus, por meio de uma nova economia sustentável.

O encontro foi um desdobramento da reunião que o embaixador e a embaixatriz tiveram na quarta-feira (8), na sede do Governo do Amazonas, com o governador em exercício, Henrique Oliveira, e secretários de Estado, na qual falaram sobre gestão ambiental. Na ocasião, o embaixador demostrou forte interesse em conhecer mais sobre a Política Estadual de Meio Ambiente e sobre leis da área ambiental, tais como, a de Regularização Ambiental (n° 4.406), Gestão e Concessão Florestal (n° 4.415), Serviços Ambientais (nº 337/2015) e Matriz Econômica Ambiental (n° 4.419), oportunidade que tiveram na Sema.

O embaixador elogiou a iniciativa do Estado em criar instrumentos de combate ao desmatamento, ao mesmo tempo em que oferece alternativas econômicas sustentáveis, a fim de manter a floresta conservada.

De acordo com o secretário Antonio Stroski, a visita reflete a parceria entre os governos do Amazonas e da Alemanha que apoia importantes ações para a conservação dos recursos naturais do Estado.

“A cooperação que entre o Amazonas e Alemanha é muito bem-sucedida e tem contribuído para a preservação da floresta e sua biodiversidade. A impressão do embaixador foi muito positiva sobre a Gestão Ambiental do Estado e continuaremos trabalhando para que ela se fortaleça”, destacou.

Sobre a parceria

A parceria entre o Brasil e a Alemanha ocorre há mais de 50 anos. O Amazonas é um dos Estados da Federação que recebem apoio por meio da Cooperação Técnica Alemã (GIZ), instituição comprometida com o combate à mudança climática, proteção e uso sustentável das florestas tropicais, e pelo Banco Alemão para o Desenvolvimento KfW, no âmbito do Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Estado do Amazonas (Profloram).

Com informações da assessoria