Amazonas deve receber mais de 24 mil turistas em temporada de cruzeiros no próximo ano

O Amazonas vai receber 24.664 turistas estrangeiros na temporada de cruzeiros 2016/2017, de acordo com a presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Oreni Braga. Este fluxo é 40,23% maior em relação a temporada 2015/2016, quando o estado recebeu 17.588 turistas em 18 navios. Esses números foram divulgados na manhã desta quinta-feira (20), na sede do Sistema Integrado de Comando e Controle do Amazonas (SICC).

O primeiro navio a aportar no estado é o Sirena, que trará a bordo pelo menos 1.084 turistas dos Estados Unidos e do Canadá. “O calendário prevê a chegada de 20 navios, dois a mais do que a temporada passada, por isso, estamos realizando esse workshop com os parceiros para padronizar o atendimento dos órgãos envolvidos a garantir segurança e qualidade nos serviços prestados aos turistas”, disse a titular da Amazonastur.

Ainda de acordo com os dados divulgados pelo órgão estadual e turismo, a injeção de recursos para a temporada 2016/2017 ficou estimada em mais de US$ 14 milhões, com um gasto médio (diário) de US$ 292,10.

“Os turistas das temporadas de cruzeiros são, predominantemente, dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, e os navios são, em sua maioria, de bandeiras holandesa e bahamense”, informou Oreni Braga.

Workshop

Além de debater as oportunidades que a temporada de cruzeiros traz ao Amazonas, foram apresentados os principais avanços (pontos fortes) e também as principais dificuldades.

“O nosso objetivo é padronizar essa ação e aqui levantarmos os pontos que foram positivos e os negativos também, para que possamos melhorar ainda mais”, disse a presidente da Amazonastur.

Entre alguns avanços apresentados no workshop estão: o desenvolvimento das operações receptivas em parceria com a Manauscult; articulação com os demais órgãos municipais, estaduais e federais na operação durante as chegadas dos navios; combate à informalidade na atividade dos canoeiros, barcos e guias de turismo no porto; presença de segurança fluvial no porto, entre outros.

“Vale ressaltar que o item segurança pública teve uma taxa de satisfação de 97,76% na temporada passada, ou seja, o nosso esquema de segurança tem dado certo e vamos melhorar ainda mais. Um dos pontos negativos que precisamos melhorar é a limpeza pública e vamos buscar essa melhoria junto a Semulsp. A taxa de satisfação da limpeza pública ficou em 41,06%”, completou Oreni Braga.

