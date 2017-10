Amazonas desperta interesse de multinacionais na exploração petrolífera

O estado com a maior floresta e rio do mundo não atrai apenas turistas. Nos últimos anos, o Amazonas passou a ganhar a atenção de empresas que buscam explorar recursos naturais visando o lucro. A empresa russa Rosneft iniciou, em abril deste ano, a perfuração do primeiro poço petrolífero na Bacia do Solimões, especificamente na área que compreende os municípios de Tefé e Carauari. Outra empresa, desta vez com bandeira francesa, também demonstrou interesse.

Para realizar a exploração dos potenciais petrolíferos, as empresas precisam passar por uma série de burocracias que garantem o menor impacto possível no meio ambiente. Para atuar na Amazônia, a multinacional russa assinou um Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (Taca) com o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam). Os passivos de recuperação ambiental nas áreas de intervenção, como poços perfurados e supressão vegetal, foram assumidos pela empresa. São 18 blocos de exploração no Solimões, um total de 37 mil metros quadrados.

Através da supervisão do órgão ambiental, a Rosneft deve executar um Programa de Recuperação de áreas degradadas, que deve levar cerca de três anos para ser concluído.

“O passivo ambiental gerado pela exploração foi assumido pela Rosneft e a empresa passa a restaurar as áreas”, explicou a diretora-presidente do Ipaam, Ana Aleixo.

O licenciamento ambiental é de extrema importância para a preservação dos recursos naturais no Brasil, na mesma medida que permite, com ressalvas, o trabalho de empreendimentos. Entre suas exigências, o documento pede um diagnóstico ambiental, analisando impactos e medidas que compensem as atividades humanas. Além disso, as empresas devem realizar verificações de solo, áreas verdes, e solicitar autorizações de transporte, equipamentos e mais.

Interesse negado

Neste mesmo ano, outra empresa estrangeira tentou explorar o potencial petrolífero no Estado. Neste caso, a multinacional francesa Total E&P teve sua exploração negada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A exploração seria realizada na Foz do Rio Amazonas e, por envolver a área litorânea do país, teve sua licença ambiental analisada pelo órgão federal, em vez do Ipaam.

De acordo com a assessoria do Ibama, a área era de extrema complexidade ambiental e a petrolífera faltou com alguns dos requisitos necessários para o licenciamento ambiental. A presidente do órgão, Suely Araújo, informou que as pendências impediram a emissão da licença, mostrando que o documento não pode ser negligenciado.

“A modelagem de dispersão de óleo, por exemplo, não pode deixar qualquer dúvida sobre os possíveis impactos no banco de corais e na biodiversidade marinha de forma mais ampla”, afirma ela no parecer técnico.

Potencial petrolífero no AM

A Bacia do Solimões possui 8 campos de exploração, presentes no Rio Urucu, Sudoeste Urucu, Leste do Urucu, Araracanga, Cupiúba, Carapanaúba, Arara Azul e Juruá. Em 2014, esses campos foram responsáveis pela produção média diária de mais de 28 mil barris de petróleo. Também foi responsável por 12,9 milhões de m³ de gás natural, o que representou 15% da produção nacional.

