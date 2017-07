Amazonas conquista quatro medalhas no Campeonato Brasileiro Junior de Levantamento de Peso no RJ

Atletas conquistam medalhas no Rio de Janeiro – Foto: Divulgação

O Amazonas encerrou neste final de semana a participação no Campeonato Brasileiro Junior de Levantamento de Peso, que ocorreu no Rio de Janeiro. Dos sete amazonenses que formaram a delegação da Terrinha Baré, quatro medalharam, somando duas pratas e dois bronzes. Os atletas fazem parte do Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia (Ctara), localizado na Vila Olímpica de Manaus (Dom Pedro).

Do Amazonas, conquistaram pódio: Gabriella Bezerra pela categoria 63 Kg, com a marca de 93 Kg (bronze), Victor Telles na disputa pela 69 Kg, ao cravar 175 Kg (prata), Tiago Bindá defendendo a categoria 94 Kg, ao levantar 205 Kg (prata) e Ed Flavio Santos, que brigou pela 105 Kg e marcou 201 Kg (bronze).

Para o evento, a equipe fez preparação por três meses, e participaram das disputas atletas de Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Leia também: Atletas do Iranduba são convocadas para amistoso entre Brasil e Alemanha

“Tivemos resultados expressivos no Brasileiro Junior e cada vez mais estamos crescendo. O Victor Telles, por exemplo, ficou com a prata apenas por uma diferença de três quilos e o vencedor foi o atual campeão sulamericano. Sendo assim, posso dizer que ele teve um desempenho excelente”, disse o presidente da Federação Amazonense de Levantamento de Peso Olímpico (Falo), Francisco Ventilari.

Ainda segundo Ventilari, com o resultado, o atleta Victor Telles está na segunda chamada para o Sul-Americano e a Federação aguarda a convocação. “O Brasileiro serviu de classificação para o Sul-Americano, que ocorre dias 18,19 e 20 de agosto no Chile, e temos o Victor que pode a qualquer momento ser chamado para integrar a seleção brasileira. Acredito muito que isso vai acontecer e nos próximos dias aguardamos a posição da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP)”, afirmou.

Em Tempo, com informaçoes da assessoria

Leia mais:

JUAs revela atletas para etapa nacional no fim de semana

Atletas de Levantamento de Peso participam de curso de aperfeiçoamento

Campeonato Amazonense de Fisiculturismo deve reunir mais de 70 atletas