Mulher fica ferida em acidente entre carro e ônibus no São José

Manaus - Uma mulher de 41 anos ficou ferida durante um acidente de trânsito, na noite deste domingo (12), na alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus. De acordo com informações de um a gente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o acidente ocorreu por volta das 19h20.

A condutora de um carro modelo ônix, de cor branca e placas NOL-00**, perdeu o controle e colidiu violentamente na traseira de um ônibus articulado da empresa Global Green.

O veículo do transporte público da linha 652 estava parado em uma plataforma no sentido bairro/Centro, para embarque e desembarque de passageiros, quando houve a colisão. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

O filho da condutora do veículo Onix, um jovem que preferiu não se identificar, acompanhou o atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à mãe, dentro de uma ambulância. Ele informou que a condutora estava bem, apenas com pequenas lesões superficiais.

A equipe socorrista do Samu informou que a mulher foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na mesma zona da cidade.

