Bombeiros encontram corpo de colombiano desaparecido no Solimões

Manaus - O corpo de um colombiano, que estava desaparecido no Rio Solimões desde a manhã da última sexta-feira (10), foi encontrado nas proximidades do município de Tabatinga (distante 1.105 km de Manaus). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA), no fim da tarde deste sábado (11).

O trabalho de resgate do corpo foi concluído na tarde deste sábado, após as buscas serem retomadas ainda pela manhã, por volta das 9h. O homem tinha 26 anos e caiu no rio, com outros dois rapazes, durante a colisão de uma canoa com uma balsa parada.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a canoa e alguns pertencentes da vítima foram encontrados no fim da tarde de sexta-feira (10).

O acidente



Uma canoa do tipo “rabeta” com três tripulantes se chocou com uma balsa, que estava ancorada no Porto do Voyage, no município de Tabatinga, região do Alto Solimões, na fronteira com a Colômbia. O acidente aconteceu, em território brasileiro, por volta das 10h da última sexta-feira (10), enquanto três homens iam buscar gelo em uma canoa.

Uma força tarefa que contava com o Comando de Bombeiros do Interior por meio do 2º PIBM Tabatinga, Corpo de Bombeiros da Colômbia e a Marinha do Brasil foi acionada para realizar as buscas. Após o acidente, os três homens caíram no rio. Dois conseguiram submergir e foram resgatados.

