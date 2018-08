Prefeitura de Parintins inicia preparativos para o Festival do Caburi

| Foto: Divulgação

Parintins - Em preparação do Festival de Verão do Caburi 2018, o prefeito em exercício de Parintins, Maildson Fonseca, esteve vistoriando o local do evento na sexta-feira (10), acompanhado da secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana, secretário de Obras, Mateus Assayag, vereador Afonso Caburi e equipe técnica do Município. A festa será realizada nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro na cidade, localizada a 369 quilômetros de Manaus.

Na ida ao Caburi, a comitiva manteve contato com moradores para conhecer as principais demandas e definir a logística para a realização do Festival de Verão. De acordo com o prefeito em exercício Maildson Fonseca, a vistoria teve o intuito de fazer um prognóstico do que será destinado à realização do festival.

“A expectativa é que seja o maior Festival de Verão do Caburi. Assim como foi o Festival do Mocambo, o Caburi também terá uma grande festa, visto que a expectativa da população de outras localidades para se fazer presente aqui é a melhor possível. Com isso, temos que preparar essa localidade para receber esse povo”, frisou Fonseca.

Leia também: Feijoada beneficente do NACER ocorre neste sábado (11)

Karla Viana, secretária de Cultura e Turismo, ressaltou a importância do evento para agregar valor à cultura local e garantiu que, por determinação do prefeito Bi Garcia, será destinada uma grande estrutura para a localidade durante os três dias. “A secretaria veio in loco conhecer e fazer o estudo da área. Tudo está sendo organizado da melhor forma possível com toda a parte de segurança pública e todas as secretarias envolvidas”, acrescentou.

Bois e quadrilhas

Na ida ao Caburi, o prefeito em exercício e comitiva também conversaram com representantes dos bois e quadrilhas da comunidade para definir o apoio do Município em suas apresentações que serão realizadas no dia 18 deste mês. Definiu-se que a Prefeitura dará uma ajuda de custo e logística para o evento.

*Com informações da assessoria

Leia mais: Feira Criativa faz homenagens aos pais no Parque do Mindu

Plano de Obras de Verão já recuperou mais de 4 mil vias em Manaus