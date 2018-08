Trabalhadores protestam há mais de 24h em frente à refinaria Reman

Manaus - No segundo dia de manifestação de servidores terceirizados de refinarias que prestam serviços para a Petrobras, na manhã deste sábado (11), cerca de 150 funcionários continuam frente à Refinaria Isaac Sabbá (Reman), na rua Rio Quixito, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Na sexta (10), quando teve início o movimento, aproximadamente 500 trabalhadores participavam do ato.

A categoria reivindica os direitos trabalhistas e o acordo da contração de 80% de mão de obra local, que não vêm sendo cumpridos pelas empresas terceirizadas, Elos Engenharia, C3 Engenharia, Aman Engenharia e Liga Engenharia, todas com sede na Bahia e filiais no Amazonas com a prestação de serviços para Petrobras.

Manifestação ocorre na rua Rio Quixito | Foto: Josemar Antunes

"Essas empresas estão pagando o vale alimentação no valor de R$ 110. Queremos que o valor seja pago igualmente ao de outros Estados, que é de R$ 1,2 mil. Além disso, o mês de aviso essas empresas não querem pagar, referente a indenização. Estão pagando somente os dias trabalhados", conta o caldeireiro Pedro Reis, de 49 anos, artesão que produz fabricações de aço.



De acordo com o representante Edvar de Oliveira Albuquerque, de 37 anos, do Grupo de Trabalhadores do Estado do Amazonas (Gatam), a manifestação tem por objetivo reivindicar a mão de obra local em aproximadamente 80% e o vale alimentação de até R$ 1 mil.

Grupo exige direitos trabalhistas iguais aos de funcionários de outros Estados | Foto: Josemar Antunes

"Esperamos que empresários cumpram o acordo da contratação dos serviços local, em vez de contratar pessoas de outros Estados, atualmente acordado em 80%, descumprindo o acordo que era de 20%", disse.

A reportagem tentou contato, presencialmente e também por telefone, com o subgerente da estatal responsável pelos contratos com empresas terceirizadas no Estado, mas o homem, identificado pelos trabalhadores apenas como Souza, encerrou as ligações ao perceber que falava com um repórter ao telefone. Os números usados para falar com o subgerente foram (92) 98144-577*.

Uma das reivindicações da classe é que o pagamento do vale alimentação passe de R$ 110 para R$ 1 mil | Foto: Josemar Antunes

Edição: Isac Sharlon

