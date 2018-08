Mototaxista morre em acidente de trânsito na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um mototaxista de 34 anos morreu após colidir uma motocicleta que conduzia na mureta de um poste de iluminação pública, na madrugada deste sábado (11), na avenida Atroaris, conjunto Renato Souza Pinto, bairro Cidade Nova 1, Zona Norte de Manaus. A vítima morreu antes da chegada de uma equipe médica no local.

De acordo com o frentista Wandrel da Silva, de 29 anos, o acidente ocorreu por volta das 3h15, em frente a um posto de combustíveis. “O mototaxista subia a ladeira da via em alta velocidade, pilotando uma motocicleta Honda/Fan, de cor preta e placas PHV-51**, quando ao fazer a curva invadiu a contramão e atingiu a lateral de outra moto, também modelo Honda/Fan, porém de cor azul e placa NOV-24**”, disse a testemunha.

Ainda segundo o frentista, o ajudante de obras, um jovem de 19 anos, que estava descendo a pista, ainda tentou desviar do mototaxista, mas não conseguiu evitar a colisão. Ele teve ferimentos leves pelo corpo, sendo lesões nos dedos da mão esquerda, antebraço direito e joelho direito.



Leia também: No dia do aniversário, motorista bate carro e cunhada morre em Manaus

Acidente foi por volta das 3h15 | Foto: Josemar Antunes

Após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atestou a morte do motociclista. Ele usava capacete solto na cabeça quando bateu no poste e na mureta.

Um motorista de aplicativo de transporte particular de passageiros, um homem de 38 anos, que passava pelo local, parou o veículo para ver o acidente e acabou reconhecendo o corpo do mototaxista, de quem era amigo. Horas depois, a irmã da vítima chegou acompanhada ao local e não conteve as lágrimas ao ver a vítima morta. A família não quis comentar sobre o caso.

O mototaxista pilotava uma moto Honda/Fan | Foto: Josemar Antunes

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na mesma zona da capital. O acidente foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, mas as investigações devem ser atribuídas à Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), da Polícia Civil do Amazonas.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Carro invade drogaria na Avenida Boulevard Álvaro Maia, em Manaus

Suspeito de assalto, 'Piolho' é morto por PM após ameaçar população