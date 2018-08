Feira Criativa faz homenagens aos pais no Parque do Mindu

Manaus - Domingo (12), Dia dos Pais, acontece a Feira Criativa no Parque Municipal do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. A edição especial fará uma homenagem aos papais, reunindo expositores, com artesanato, floricultura, gastronomia e variedades. Além disso, haverá apresentações teatrais e musicais, sorteios de brindes, oficinas, atividades físicas com o "Mexa-se Grupo" e novidades como massoterapia chinesa e duas companhias de teatro.

O objetivo da Feira Criativa é exaltar o conceito de sustentabilidade e economia criativa, oferecendo aos visitantes opções de atividades no ambiente natural do Parque do Mindu, gerido pela Prefeitura de Manaus. A entrada é gratuita.

O "Projeto Arte em Movimento", responsável pela realização da feira, mantém parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) há um ano e cinco meses.

Desde o último mês de maio, as edições ocorrem sempre no segundo domingo de cada mês, das 8h às 13h, como forma de aproximar mais ainda a sociedade da cultura das feiras do artesanato, das atividades físicas e do teatro.

“Esta edição marca o início de parcerias importantes para a feira, como a das companhias de teatro que incentivam a produção teatral e o surgimento de novos talentos”, explica Amanda Guimarães, coordenadora do projeto.

A afirmação dela é refere-se às companhias Trilhares, de teatro infantil, voltada para a formação de atores e atrizes mirins, e a Cacompanhia Artes Cênicas, formada por alunos do curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Outro novo parceiro é o grupo Baihui, de massoterapia chinesa, com auricoterapia (massagem na orelha) e ventosas. As apresentações musicais ficarão por conta de Gabriella Dias (voz, violão e percussão) e Elizeu Costa e Madison Teixeira (sax e violão). No total, 30 expositores estarão oferecendo seus produtos, em artesanato, floricultura e gastronomia, das 8h às 13h.

O Parque do Mindu é uma unidade de conservação municipal gerida pela Semmas. A feira é um dos inúmeros atrativos oferecidos pela unidade ao público visitante.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

