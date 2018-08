Estudante desaparece ao sair de casa com destino ao Iranduba

Estudante saiu da casa onde mora na tarde desta quinta-feira (9) | Foto: Divulgação

Manaus – Um estudante de 27 anos está desaparecido desde a última quinta-feira (9). Mailton de Araújo Silva desapareceu após sair da casa onde mora, em um conjunto habitacional situado na rua Itatuba, na segunda etapa do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.



Segundo Rosilda Silva, mãe de Mailton, ele saiu de casa informando que ia para o município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Desde então, os familiares não tiveram mais notícias dele. Ainda conforme a mãe do jovem, Mailton tem deficiência intelectual.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). A Polícia Civil pede a colaboração da população na divulgação da imagem do estudante.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Mailton, ligar para o número: (92) 99170-0985.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

