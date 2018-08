Manaus pode ter 94% de aprovação de alunos da rede municipal este ano

Até o 2º bimestre, os dados mostram 83,5% de aprovação em todas as 367 unidades de ensino | Foto: Lton Santos/Arquivo Semed

Manaus - Já registrando significativos avanços nos índices educacionais, a Prefeitura de Manaus espera fechar este ano com 94,1% dos alunos da rede municipal de ensino aprovados. Até o 2º bimestre, os dados mostram 83,5% de aprovação em todas as 367 unidades de ensino, de alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, de todas as zonas geográficas analisadas.

“São números significativos e é sempre uma satisfação enorme ver o avanço na nossa política educacional, com metas cada vez mais ambiciosas. O aumento na aprovação dos nossos alunos, significa que as ações pedagógicas estão dando resultado, refletindo em melhor processo de ensino/aprendizagem”, destaca o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Os resultados do rendimento da rede municipal de ensino no 2º bimestre e as análises da 1ª Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE) foram apresentados, na manhã desta quinta-feira, 9/8, durante “Painel Gerencial Pedagógico”, realizado no auditório Luiz Geraldo Pontes Teixeira, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na zona Centro-Sul, pela equipe técnica da Gestão Integrada da Educação (Gide).

A reunião contou com a presença da secretária da Semed, Kátia Schweickardt; da subsecretaria de Gestão Educacional, Euzeni Trajano; além de chefes das Divisões Distritais Zonais (DDZs), gerentes pedagógicos das divisões e representantes da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) e do Centro Municipal Sociopsicopedagógico (Cemasp).

Resultados

Participaram da avaliação mais de 170 mil alunos matriculados, sendo aprovados 142,1 mil estudantes no 2º bimestre em toda rede. O destaque foi a DDZ Sul com 88,1% de estudantes aprovados, seguida da Oeste com 87,3%, Leste 1 com 84,7%, Leste 2 com 82,2%, Centro-Sul com 81,8%, Rural com 80,6% e Norte com 80,1%.

Os números mostram um crescimento deste ano, em relação ao 2º bimestre de 2015, de 3%. Em relação ao 1º bimestre deste ano, houve também um crescimento de 4,1%, pulando de 80,2% do primeiro, para 83,5% no 2º bimestre, ficando apenas 11,4% reprovados.

ADE

Na 1ª Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE), realizada em 359 escolas municipais da rede, com um total de 75.439 alunos matriculados nos 3º, 4º 6º e 8º ano do ensino fundamental, participaram 67.128 mil estudantes, com percentual de acertos de 59,8%.

Os números mostraram apenas 38,5 % de erros na avaliação. O destaque foi a DDZ Sul com 90,9%, Leste 1 com 90,7%, Leste 2 com 89,8%, Oeste com 88,8%, Centro-Sul com 87,7%, Norte com 87,4% e Rural com 86,1%.

“Fico muito feliz por esse momento, as escolas têm que ter esse momento de reflexão sobre os dados e resultados da ADE. Os assessores pedagógicos precisam transformar as reuniões em momentos festivos, onde nós celebramos os resultados que fizemos e vamos buscar estratégias para superar nossas dificuldades e apoiar esse processo”, pontuou a secretária da Semed, Kátia Schweickardt.

A coordenadora da GIDE da DDZ Oeste, Ana Márcia Lima Moreira, foi a responsável pela apresentação dos resultados do painel pedagógico. Para a educadora, os números mostram um avanço considerável da rede municipal com o trabalho pedagógico com os alunos em sala de aula.

“Nessa apresentação existem pontos críticos que precisamos discutir, enquanto rede, para que cada setor se aproprie deles, fazer o levantamento de causas, para demandar intervenções, ações corretivas em apoio ao trabalho realizado nas escolas”, comentou.

Já para a chefe da DDZ Sul, Jecicleide Nascimento, a divisão obteve bons resultados no segundo bimestre com 88,01% de aprovação, envolvendo 24 mil alunos, de 68 unidades de ensino avaliadas na referida zona geográfica.

“Acreditamos que esse momento é muito importante, onde nós podemos ver, analisar e fazer um ajuste para o próximo bimestre dos resultados que foram alcançados. Isso é muito gratificante, pois mostra nosso trabalho”, finalizou.

