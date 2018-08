Prefeitura de Manaus ganha Prêmio de Excelência em Governo Eletrônico

Prefeito Arthur Virgílio Neto afirma que a capital amazonense se destacou por causa do Plano de Modernidade devido ao aperfeiçoamento das ferramentas administrativas | Foto: Ricardo Oliveira

Manaus - Uma das capitais mais bem equilibradas fiscalmente do Brasil, Manaus passou a ser referência em gestão administrativa para as demais localidades brasileiras, ao ganhar o Prêmio de Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov), durante o 46º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública (Secop), realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep TIC), em Florianópolis.

A capital amazonense se destacou pela implementação do ambiente de “geocolaboração municipal”, um dos sistemas que integram o “Plano de Modernidade” da Prefeitura de Manaus, lançado recentemente pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

“O aperfeiçoamento das ferramentas administrativas é fundamental para enxugar a máquina pública e para dar transparência e eficiência à gestão, com a melhor prestação de serviços ao cidadão. E esse é o nosso principal compromisso”, destaca o prefeito Arthur Neto.

Leia também: Lei para quem jogar lixo na rua aguarda regulamentação em Manaus

Para o subsecretário de TI da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Richard Costa, o reconhecimento da governança e gestão municipal, por meio das ferramentas de GEO, coloca Manaus entre as grandes organizações de TIC do Brasil.

“Hoje a tecnologia GEO está na palma da mão de cada gestor da Prefeitura de Manaus. A partir de mapas temáticos, é possível acessar informações inerentes à educação, saúde, trânsito, e demais áreas da atuação municipal. Esses dados são facilmente acessados por smartphones, tabletes ou desktops”, explicou o subsecretário.

Ainda segundo Richard, as informações estão disponíveis apenas aos gestores municipais. Com a realidade do ambiente de geocolaboração, os cidadãos também poderão usufruir, em breve, dessa tecnologia por meio de aplicativos e serviços de informações.

Geocolaboração

O ambiente de geocolaboração é apenas uma das inovações em sistemas voltados à gestão pública. A Prefeitura de Manaus vem trabalhando em diversas ferramentas e sistemas, dentro do conceito Cidade Inteligente, que visam a facilitar o serviço público, tanto para os servidores, quanto para os cidadãos manauaras, como o sistema de geocadastro, sistema de gerenciamento para pagamento de fornecedores do município, ampliação do sistema de tramitação de documentos eletrônicos entre os órgãos municipais e um sistema para monitoramento de metas para gestores.

Previdência

A gestão previdenciária da Prefeitura de Manaus também está servindo de referência para o resto do Brasil pelo aperfeiçoamento e sucesso na apresentação dos resultados, tornando-os mais exatos, objetivos e seguros, dificultando qualquer tipo de manipulação.

A avaliação foi da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF), ligada à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que vai sugerir a todos os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do país que adotem o atual modelo de contabilidade.

Leia mais:

Sem administrador, Terminal Rodoviário de Manaus continua abandonado

PL garante transporte de animais de estimação em transportes coletivos