Obras de recuperação da Djalma Batista entram em fase de pavimentação

Manaus - As obras de recuperação da antiga rede de drenagem da avenida Djalma Batista, entram em fase de pavimentação, após criterioso trabalho e cumpridas todas as normas técnicas e de segurança. Já com completa substituição da tubulação, que tinha mais de 40 anos, e aterro da área escavada, agora começam os serviços de preparação da via para o asfaltamento.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura (Seminf) Kelton Aguiar, entrar na fase conclusão foi desafiadora.

“A obra, com mais de 40 anos de implantação e sem nenhum tipo de manutenção, foi desafiadora. Os trabalhos envolvem uma equipe técnica muito competente, como havia determinado o prefeito Arthur Virgílio Neto. Juntos, com cada técnico, somamos conhecimentos e, com cautela, fomos vencendo os obstáculos. Em poucos dias concluiremos o serviço”, informou.

Foi implantado um "poço de visita" que irá servir de acesso à rede de drenagem da Djalma Batista para futuras manutenções | Foto: Divulgação

Na primeira etapa da obra, concluída em março deste ano, a área recebeu serviços de drenagem profunda, meio-fio, sarjeta, 27 metros de calçada e também foi implantado um “poço de visita”, que irá servir de acesso à rede de drenagem da Djalma Batista para futuras manutenções, sem a necessidade de interrupção do fluxo de veículos na avenida.



Com o fim da concretagem de três grandes caixas coletoras criadas para fazer o desvio dos antigos tubos que passavam por baixo de prédios comerciais existentes na área comprometida, as obras agora correm com mais celeridade.

“Nós terminamos a parte da drenagem profunda, que era uma drenagem muito complicada. Agora damos início a preparação da base e sub-base para, em seguida, iniciar a pavimentação da avenida”, explicou o diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Alessandro Rodrigues.

