Motoqueiro sofre fratura exposta em acidente no Novo Israel

Manaus - Um motoqueiro, de 33 anos, visivelmente embriagado, conforme relatos de testemunhas, ficou gravemente ferido ao se envolver em um acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (9), na avenida Cristã (antiga avenida Chico Mendes), bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Ele pilotava uma motocicleta modelo Honda/CG 125, de cor preta e placa JXU-91**, quando acertou a lateral de um caminhão caçamba.

O lanterneiro Afrânio Cardoso Moraes, de 46 anos, informou que o acidente ocorreu por volta das 7h25. "O motoqueiro estava visivelmente embriagado. Ele competia com outro motociclista e, ao fazer a ultrapassagem pela contramão, bateu na caçamba", explicou.

O homem pilotava uma motocicleta modelo Honda | Foto: Josemar Antunes

A vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste da cidade.



Já o motorista da caçamba que presta serviços de limpeza para empresa Tumpex, André Guedes Pimentel, de 35 anos, foi conduzido ao 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

A moto da vítima ficou parcialmente destruída no acidente. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local para auxiliar o fluxo de veículos na via principal do bairro.

