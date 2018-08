'Estado condena pacientes à morte’, diz deputado Luiz Castro

Segundo a Arcam, 150 pessoas morreram no primeiro semestre deste ano | Foto: Arquivo/AET/Arthur Castro

Manaus - O deputado Luiz Castro (Rede) afirmou, nessa terça-feira (7), que o Amazonas continua condenando à morte as pessoas com doenças renais crônicas que precisam de tratamento por hemodiálise ou que necessitam de transplante de rim. O argumento tem como base os dados da Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Amazonas (Arcam), que indicam a morte de 150 pessoas no primeiro semestre deste ano.

“Essa situação vem se repetindo desde os governos de Omar Aziz, passando por José Melo e continua no atual governo, sem que os gestores de Saúde enfrentem o problema”, criticou o deputado, exibindo no telão do plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) as imagens das condições precárias do atendimento aos pacientes nos hospitais de Manaus.

Leia também: Pacientes renais reclamam da demora para retorno de transplantes no AM

Lamentavelmente, segundo Luiz Castro, a chamada “fila da morte” continua fazendo vítimas por falta de aparelhos para as sessões de hemodiálise e, o mais grave, pela inexistência dos procedimentos cirúrgicos para o transplante de rins e de fígado no Estado.

“Temos o maior gasto per capta na Saúde, e as coisas continuam sem solução”, reclamou o deputado, ressaltando que o Amazonas está mais atrasado que o Estado do Acre, que possui um programa de transplante de rins na rede pública. “Não é razoável que os pacientes amazonenses tenham que buscar tratamento no estado vizinho, ou no Ceará, no Rio Grande do Sul”, completou Castro.

Leia mais:

Pacientes com problemas renais precisam entrar na justiça no AM

Ministro da Educação anuncia liberação de R$ 8,3 milhões para o HUGV