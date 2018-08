Flanelinhas usam área de preservação como estacionamento em Manaus

O estacionamento irregular fica em frente ao Detran-AM | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Um estacionamento de veículos improvisado em uma Área de Preservação Permanente (APP), no igarapé do Mindu, bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus, está sendo usado por flanelinhas indevidamente, que cobram R$ 8 para que motoristas possam estacionar o carro no local.



A reportagem foi ao local e flagrou as irregularidades no espaço localizado na avenida Mário Ypiranga, em frente à nova sede alugada do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Por conta da irregularidade, proprietários de automóveis que procuram o órgão de trânsito estadual, inaugurado há menos de três meses, denunciaram o caso ao Em Tempo.

Placas de sinalização foram colocadas pela Semmas, mas os flanelinhas se dizem "donos da área" | Foto: Josemar Antunes

Para coibir uso do espaço como estacionamento de veículos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) instalou três placas de sinalização na APP, mas os avisos não intimidaram o grupo de flanelinhas, que se intitulam "donos da área".

Flanelinhas cobram R$ 8 pela vaga de estacionamento em uma área em frente ao Detran Amazonas | Foto: Josemar Antunes

A Semmas afirma que a medida foi tomada após várias denuncias recebidas pelo órgão, que solicitou apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) para instalação de dentes de dragão no local.



O Em Tempo tentou contato com o representante da Associação dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Amazonas (Aglavam), mas não obteve resposta nas ligações.





