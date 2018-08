'Hora do Mamaço' reúne cerca de 100 mães em amamentação coletiva

Manaus - Para celebrar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, cerca de 100 mães se reúnem desde às 8h da manhã deste domingo (5) no evento “Hora do Mamaço”, realizado no anfiteatro da Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade. A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e a proposta é naturalizar a dinâmica da amamentação materna em público, num gesto simbólico que dialoga sobra a importância do ato para o desenvolvimento saudável das crianças.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o leite materno reduz em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos. Além disso, explica a coordenadora estadual de Saúde da Criança da Susam, Katherine Benevides, o leite materno também é importante para evitar problemas como diarreia, infecções respiratórias, hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade.

“A amamentação é uma das ações que mais contribui para a redução da mortalidade infantil e não há contra indicações para alimentar a criança com essa substância. Quanto mais tempo o bebê mamar, menos complicações de saúde ele deve ter”, destaca.

Leia também: Manauaras compartilham histórias na Semana Nacional de Amamentação

O slogan da campanha, este ano, é “Amamentação é a Base da Vida”. A programação da Susam, que começou na última quarta-feira (1º) e segue até o dia 07, terça-feira, abrange ações internas, para os profissionais das maternidades, e eventos direcionados às mães.

O “mamaço” na Ponta Negra conta com a parceria e apoio de vários órgãos, dentre eles, a Sociedade Amazonense de Pediatria, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), assim como as maternidades, bancos de leite do Estado e a Área Técnica de Saúde da Criança da Susam.

Incentivo e Importância

As ações programadas pela Susam para a Semana Mundial de Aleitamento Materno seguem um planejamento que tem o objetivo de chamar a atenção da população para a importância da amamentação. Outra estratégia da Secretaria, nesse sentido, é a formação contínua das equipes das maternidades com relação ao tema. Por conta deste trabalho, sete maternidades da rede estadual possuem o título de Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

A IHAC é um selo de qualidade conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que cumprem os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, instituídos pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Atualmente em Manaus concentram o selo, as maternidades Ana Braga, Nazira Daou, Balbina Mestrinho, Dona Lindu, Azilda Marreiro e Alvorada, em Manaus, e Maternidade Vó Mundoca, em Borba. A Maternidade Moura Tapajoz, gerenciada pelo município, também tem a certificação.

Uma das metas da nova gestão da Susam é, até o final do ano, certificar mais duas unidades: o Hospital e Maternidade Chapot Prevost, em Manaus, e o Hospital Regional de Tefé, no interior do Estado. Para isso, as equipes técnicas destas unidades estão sendo capacitadas.

Leia também: Sobe para 519 o número de casos de Sarampo em Manaus

Susam é obrigada a oferecer hemodiálise a paciente renal em Manaus