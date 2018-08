Com apoio da PM, mulher dá a luz dentro de carro em Manaus

Manaus – Uma mulher deu à luz a um bebê em via pública na noite deste sábado (4). O caso aconteceu por volta das 18h na Avenida Oitis, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações da polícia, uma viatura da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava ronda no local, quando se deparou com um veículo de modelo Gol, parado nas proximidades de uma empresa. No interior do carro, os policiais encontraram a jovem Rayanne Chávez Escórcio, de 18 anos, em trabalho de parto.

As guarnições acionaram o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o bebê nasceu antes da chegada da ambulância.

Os policiais da 28ª Cicom realizaram o parto no local. Mãe e bebê foram levados pelo Samu a um hospital de Manaus.

