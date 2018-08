Em ano de eleição, PMs estão insatisfeitos com representante na Aleam

Manaus- Categorias com grande número de integrantes, historicamente, elegem parlamentares para encabeçar a defesa por seus direitos na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). É o caso da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que tem dois deputados estaduais, sendo um deles Alcimar Maciel Pereira, o Cabo Maciel, que cumpre seu segundo mandato. Em ano eleitoral, as associações que representam a tropa se dizem insatisfeitas com a atuação do representante político.



No pleito disputado em 2014, Cabo Maciel obteve 20.908 votos tendo sido eleito por quociente eleitoral, segundo informações que constam no site do Tribunal Regional Eleitoral.

Para as associações de policiais ouvidas pela reportagem do Em Tempo, a atuação do parlamentar nos últimos anos não convence seu principal eleitorado. E mais, o pré-candidato a reeleição não deve contar com o apoio da maioria da corporação nas Eleições deste ano.

O recém promovido a sargento e presidente da Associação de Cabos e Soldados (ACS), Igo Silva, relata que durante as faltas coletivas promovidas pela categoria em março deste ano para pressionar o Governo do Estado a aprovar as promoções dos policiais, o auxílio esperado por parte do parlamentar não ocorreu, o que gerou insatisfação geral na classe.

“A maior mágoa da tropa é que nós estávamos lutando em prol das promoções da PM e ele, em vez de apoiar a categoria, viajou para fazer campanha em Parintins. Nós ficamos sabendo que para greve dos professores ele mandou até ônibus, mas para nós que o elegemos não ajudou nem com um copo d’água. Agora quer se promover as nossas custas”, disse.

Além de desapontar a categoria durante o mandato, o deputado estadual, que é pré-candidato a reeleição pelo Partido da República (PR), pode não ter o apoio das principais associações que representam os policiais militares amazonenses. O sargento afirma que a corporação demonstra o interesse em substituir o parlamentar.

“Hoje, contamos com o apoio de outros políticos. Tanto a tropa quanto as associações querem trocar os representantes na Assembleia. Eles podem até se reeleger, mas não com nosso apoio porque todas as nossas conquistas estão atreladas as próprias associações sem nenhuma participação do Cabo Maciel”, enfatizou.

Insatisfação é geral

As conquistas a que se refere o policial são o pagamento da data-base de policiais e bombeiros militares referentes aos anos de 2015 a 2018, ticket alimentação, auxílio fardamento, auxílio moradia e promoções de 6.331 PMs que foram alcançadas por meio de negociações junto ao governador tampão Amazonino Mendes após uma série de paralisações promovidas pela categoria.

À imprensa em maio deste ano, o presidente da Associação dos Praças do Amazonas (APEAM), Gerson Feitoza, disse que as paralisações dos policiais poderiam ter sido evitadas caso os parlamentares tivessem buscado assegurar os direitos da PM. “De iniciativa do deputado Cabo Maciel e Platiny Soares, a única coisa que teve nos últimos três anos foi silêncio”, afirmou Gerson.

O membro da Associação de Sargentos e Subtenentes (ASSPM), sargento Reginaldo Araújo, acrescenta que a tropa não atribui ao parlamentar nenhum benefício obtido nos últimos anos e questiona sua atuação na casa legislativa durante a administração do governador cassado José Melo, em que Maciel integrava a base governista.

“Hoje, esse parlamentar não representa a categoria. Agora, ele aparece como salvador da pátria, mas onde ele estava nos três anos da gestão de Melo? Quando era base do governo não lutou pelas nossas causas, agora pensa que vai receber apoio da tropa. Nos últimos quatro anos, todas as conquistas da categoria foram encabeçadas pelas associações e pela união dos policiais” ressaltou Araújo.

PMs criticam o parlamentar

Um soldado da PM que preferiu não se identificar traçou diversas críticas ao deputado estadual. Para o policial, faltou mais engajamento do parlamentar em favor da classe que, segundo ele, enfrenta muitos problemas que, inclusive, impulsionaram as paralisações ocorridas este ano.

“Cabo Maciel nem cheira e nem fede. Não voto nele. Eu não vejo comprometimento com a classe. Ele luta por interesses próprios. Quando ele deveria buscar melhorias para nós, estar envolvido com nossos direitos trabalhistas, data-base, promoções atrasadas (ainda estão algumas). Até o fardamento eles deram agora, porque nem isso tinha”, avaliou o soldado.

Deputado está incomunicável

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do deputado Cabo Maciel para que ele comentasse as afirmações dos representantes das associações, porém, segundo o assessor, o parlamentar está em viagem para Itacoatiara e não poderia atender ao telefone.

