Motociclista atropela idoso próximo à faixa de pedestres em Manaus

Manaus - Um idoso, de nome e idade não revelados, foi atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava a avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele foi atingido próximo a uma faixa de pedestres e sofreu fraturas na cabeça. O acidente ocorreu, na manhã desta quarta-feira (1º), e o motociclista, não identificado, também ficou ferido. Ambos foram socorridos e levados para um hospital na Zona Leste da capital.

Segundo testemunhas, o motociclista pilotava o veículo em alta velocidade e não conseguiu desviar do idoso. Na ocasião, o atropelado foi arremessado devido ao impacto da colisão. O condutor da moto sofreu escoriações no rosto, enquanto o idoso ficou caído sobre a via com sangramentos e à espera de atendimento médico.

Leia também: Motoqueiro atropela e mata idosa de 82 anos na Zona Leste de Manaus

Por conta do congestionamento de veículos naquela região da cidade e a existência de outros chamados, um socorrista demorou aproximadamente 50 minutos para chegar até o local do acidente. Ele precisou abandonar a ambulância e pegar carona com um motociclista.

Segundo o profissional, que não quis se identificar, há efetivo suficiente para atendimento, porém naquele momento não havia disponíveis viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para ser enviada imediatamente ao local.

O idoso e o motociclista foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. Não há informações sobre quais procedimentos médicos eles foram submetidos.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Carro em alta velocidade atinge parada e mata idoso em Manaus

Morre criança atropelada por ônibus na Zona Norte de Manaus