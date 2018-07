Idosos recebem serviços e atendimentos no Shopping Grande Circular

A programação ocorrerá de 9h às 14h e contará, ainda, com sessões de cinema especiais e gratuitas para idosos e um aulão de zumba. | Foto: Divulgação

Manaus - Orientações sobre prevenção à violência contra idosos, vacinação contra sarampo e gripe e a emissão da credencial de estacionamento para vagas especiais destinadas a terceira idade estão entre os serviços disponibilizados à população no Dia dos Avós, ação social que será realizada na próxima quinta-feira (26/07) pelo Shopping Grande Circular, localizado na Avenida Autaz Mirim, São José, zona leste.



A programação ocorrerá de 9h às 14h e contará, ainda, com sessões de cinema especiais e gratuitas para idosos e um aulão de zumba.

Senha e localização

Todos os serviços serão feitos com distribuição de senhas por ordem de chegada. As atividades do Dia dos Avós acontecerão no piso L2, ao lado da Grão Espresso, e a aula de zumba ocorrerá na praça de Alimentação, piso L 3.

Atividades

Ao longo do dia, haverão diversas atividades. Orientação sobre o Estatuto do Idoso, atendimento psicossocial para famílias e idosos pelo Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPID), além da carteira do Idoso, inscrição no Cadastro Unificado (Cad Único), do governo federal, entre outros serviços.

Informações

Uma equipe da Delegacia do Idoso estará no local para orientações e atendimento jurídico sobre casos de violação contra os direitos da pessoa idosa. Na área educativa, também está programada uma palestra sobre conscientização de consumo para os idosos, com dicas para se prevenir de golpes e cuidados gerais com cartões de crédito, contas correntes e senhas.

Serviços

Durante a ação, haverá serviços gratuitos de embelezamento para homens e mulheres, com maquiagens e cortes de cabelo. Os bonecos mascotes da Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati/UEA) vão ajudar a animar a programação especial para a terceira idade. Na área de saúde, distribuição de material educativo e a imunização contra o Sarampo e a Influenza.

Cinema

Por volta das 14h40, os idosos participarão do Cine Melhor Idade, com a exibição do filme Hotel Transilvânia. A sessão gratuita, com pipoca, contará com a presença de idosos atendidos pela Fundação Doutor Thomas e do projeto Vida Ativa. Outra atividade é o aulão de zumba, voltado aos idosos e frequentadores do shopping. A iniciativa acontecerá de 9h às 10h.



Cartão Estacionamento

A emissão e renovação da Carteira do Idoso será um dos serviços oferecidos durante a ação de cidadania. A atividade ocorrerá de 9h às 14h. Os interessados precisam levar cópias e originais do RG, CPF e comprovante de residência. O documento é emitido e entregue na hora. Também será oferecido o serviço de emissão de Certidão de Nascimento.

A ação é realizada pelo Shopping Grande Circular em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), Conselho Estadual do Idoso, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Manaustrans e Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).



Serviço



O que: Dia dos Avós

Quando: Quinta-feira (26/07), de 9h às 14h

Onde: Shopping Grande Circular, Avenida Autaz Mirim, São José.

