Acidente de trânsito deixa homem ferido no Dom Pedro

Manaus - Um homem ficou ferido em um acidente de trânsito, na manhã desta quarta-feira (25), na avenida Dom Pedro, no bairro Dom Pedro 1, Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima teve escoriações pelo corpo após uma colisão entre uma motocicleta e um carro.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) informou que o acidente ocorreu em frente à Escola Estadual Gonçalves Dias. Os agentes se deslocaram ao local, por volta de 6h50.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o ferido. Não há informações sobre a identificação e nem estado de saúde da vítima.

Leia também: Motoqueiro atropela e mata idosa de 82 anos na Zona Leste de Manaus

Os condutores dos veículos envolvidos no acidente aguardaram a perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O trânsito na via ficou interditado por alguns minutos.

Mulher morre em acidente

Na manhã de terça-feira (24), outros dois acidentes foram registrados, sendo um deles com morte. Francisca Maria da Silva Felipin, de 55 anos, morreu após ser atingida por um carro , enquanto caminhava pela rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (RR).

Já na avenida Torquato Tapajós, bairro Campos Sales, Zona Norte da capital amazonense, um policial militar do Batalhão de Trânsito (Batran) foi atingido por um carro modelo Ford/Ka cor prata. Segundo testemunhas, o condutor do veículo não teria sinalizado ao fazer a manobra à direita.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Morre criança atropelada por ônibus na Zona Norte de Manaus

Idoso morre após ser atropelado e jogado em barranco durante acidente

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!