Princesa japonesa Mako visita Manaus e recebe comunidade japonesa

Princesa japonesa Mako recebe autoridades e comunidade japonesa na Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental (Nipaku), no bairro Adrianópolis, Zona sul de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - A princesa japonesa Mako, neta mais velha do imperador Akihito, chegou nesta terça-feira (24) a manaus. Ela participa no Brasil de eventos comemorativos do 110º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país. A princesa, de 26 anos, realiza sua quarta viagem ao exterior, a primeira para o Brasil.



A primeira parte da visita da princesa a Manaus contou com uma cerimônia na Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental (Nipaku), no bairro Adrianópolis, Zona sul de Manaus. No local, ele cumprimentou líderes da comunidade japonesa no Amazonas, seguindo para um encontro com o governador do Amazonas, Amazonino Mendes.

Ela também foi recebida pelo deputado federal Arthur Bisneto, que representou o prefeito de Manaus, Arthur Neto.

Nesta quarta-feira (25), a princesa Mako conhecerá a floresta amazônica e o encontro das águas, além do Teatro Amazonas. Na quinta-feira ela visitará o Memorial do Imigrante e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Em seguida ela embarcará para o estado do Pará, onde continua sua visita pelo Brasil.

Princesa Japonesa Mako visita o Brasil | Foto: Estadão Conteúdo

A última visita feita por um membro da família real japonesa ao Brasil foi a do príncipe herdeiro Naruhito, que em março participou do Fórum Mundial da Água, em Brasília.



Em sua viagem ao Brasil, Mako está percorrendo 14 cidades em cinco estados, onde participa de vários atos e se reúne com autoridades e descendentes dos japoneses no país, antes de retornar ao Japão, no dia 31.

O Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão, com cerca de 1,9 milhão de pessoas.

