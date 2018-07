ADS intermedia venda de mais de 20 toneladas de melancia do Careiro

Manaus - Aproximadamente 20 toneladas de melancia foram entregues na sede de um supermercado da zona Norte de Manaus. A entrega é resultado da negociação da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) entre o estabelecimento e um produtor do município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital), por meio do Balcão de Agronegócios. A entrega foi realizada pela Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror).

A parceria entre o estabelecimento e a ADS para a venda direta dos produtos rurais ocorre há dois anos, mas teve seu desempenho melhorado, significativamente, neste ano.

Este ano, conta ainda com 16 fornecedores cadastrados e mais de 13 municípios participantes do programa.

Processo de intermediação

Conforme o gerente de Agronegócios, Mário Moura, a agência tem a missão de preparar o produtor rural para as negociações diretas com o comprador.

“Por meio do Balcão de Agronegócios, o produtor passa a vender o seu próprio produto, retirando da cadeia de comercialização o atravessador, que são os comerciantes livres e que atuam na função de repassar o produto para outros compradores”, disse.

Ele afirmou ainda que, a partir do momento que o atravessador não tem interferência na negociação, o produtor consegue lucrar mais e vender os produtos em um preço em conta. Aos produtores que desejarem participar do programa, devem ir à sede da ADS, localizada na Avenida Carlos Drumond de Andrade, 1460, bloco G, Conjunto Atílio Andreazza, Japiim, portando os respectivos documentos para cadastro: Registro Geral (RG), CPF, comprovante de residência e carteira de produtor rural.

