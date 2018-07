Vereadores denunciam violência em Atalaia do Norte

Representantes dos povos indígenas na Câmara Municipal de Atalaia do Norte buscaram apoio na Aleam | Foto: Divulgação

Atalaia do Norte (AM) - O crescimento da violência e do tráfico e uso de drogas em decorrência da falta de investimentos no sistema de segurança pública é o principal problema dos moradores do município de Atalaia do Norte, localizado a 1.136 quilômetros de Manaus na Região do Alto Solimões.

O assunto foi trazido ao Poder Legislativo por meio dos vereadores César Mayuruna (PSL) e Marcelo Make Turu (PSDB) em reuniões com a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB).

Representantes dos povos indígenas na Câmara Municipal de Atalaia do Norte, eles buscam apoio da Assembleia para minimizar a crise da segurança que vem afetando a cidade. Na conversa com Alessandra, eles citaram que o principal problema é a falta de segurança. Em seguida aparece o pouco investimento em educação.

“Segurança e educação, sem dúvida, são os dois principais problemas enfrentados por Atalaia do Norte atualmente. Nossa juventude está se perdendo para as drogas e a violência. Além do efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil ser insuficiente, quase não existe esporte e lazer para as crianças e adolescentes”, relatou Mayuruna durante reunião com a deputada na tarde da última quinta-feira (19).

Em encontro com Alessandra antes do recesso, o vereador Make denunciou a falta de escolas, fardamento e merenda escolar para as crianças e adolescentes do município.

O sucateamento dos equipamentos do hospital do município, a falta de medicamentos e a saúde indígena precária também foram pautados como desafios a serem superados no município.

“Em relação à Polícia Civil, estão sendo encaminhados três investigadores do último concurso. Agora vamos trabalhar para aumentar o efetivo da Polícia Militar e cobrar também a presença de Forças Federais em Atalaia do Norte, já que o município é localizado na região de fronteira”, disse a deputada Alessandra Campelo.

