Pacientes com problemas renais precisam entrar na justiça no AM

Manaus - A professora Alessandra Cavalcante, com dores nos rins e sangue na urina buscou ajuda no sistema público de saúde. Depois de três horas de espera, ela diz que só recebeu analgésicos e solicitação de exames. Os exames foram autorizados, mas não há vagas nas clínicas que os realizam.

A médica especialista em problemas renais, Vyrna Marques, explica que uma infecção como a de Alessandra pode comprometer permanentemente os rins, caso não sejam tratados no tempo certo.

A Defensoria Pública recebe muitas denúncias de pacientes com problemas renais. A maioria deles precisa entrar na justiça para ter direito à hemodiálise, três vezes por semana.

Nas mais diversas áreas da saúde, quem precisa de ajuda, padece com a desorganização e falta de estrutura do sistema único. A falta de atendimento não é uma exclusividade de quem tem problemas renais.

De acordo com a defensoria pública, o estado muitas vezes ignora as decisões judiciais."Na semana passada, tivemos duas decisões que não receberam atendimento por parte do Estado e as pessoas vieram a óbito", diz o defensor público, Arlindo Gonçalves.

