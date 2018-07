Turista não sobreviveria em queda na cachoeira, diz equipe de resgate

" A água era muito forte, fazia com que o mergulhador batesse nas pedras e se afogasse. Depois, outro tentava ir e passava pela mesma coisa. Entrei lá e era muito escuro. Não havia a menor chance dela sobreviver " Daniel Araújo, Mergulhador dos bombeiros

Manaus - O relato do mergulhador Daniel Araújo, que ajudou a retirar o corpo da carioca Michelle Costa, de 30 anos, de dentro da caverna de uma cachoeira, na cidade de Presidente Figueiredo, a 117 Km de Manaus, no Amazonas, evidencia detalhes do acidente. O resgate aconteceu 14 dias depois do corpo ter caído em uma fenda de aproximadamente 12 metros de altura.



Michelle trabalhava em Manaus como funcionária de uma empresa particular. Ela havia ido à Reserva do Santuário, na AM-240 (Estrada de Balbina) com uma amiga. Ao se dirigir a um local proibido para banhistas para tirar uma foto, escorregou nas pedras e caiu de uma altura aproximada de 12 metros, na cachoeira de forte correnteza e cercada por cavernas.

A amiga que acompanhava a vítima do incidente e que ficou afastada da margem observou a queda de Michele e avisou às autoridades policiais.

O tenente-coronel Reinaldo Menezes explicou que a cachoeira é cortada por uma pedra, sendo que a queda d´água bifurca para a direita e esquerda. No momento do deslizamento, a vítima caiu para a esquerda e o corpo foi levado com violência pela correnteza, batendo nas pedras.

Leia também: Bombeiros mudaram o curso da água em cachoeira para resgatar turista

Os chefes dos mergulhadores em Presidente Figueiredo relatam muita dificuldade no resgate | Foto: Nícolas Daniel Marreco





"A altura é estimada em 15 metros até o fundo da fenda. No momento da batida, é provável que ela tenha ficado inconsciente. Após isso, a amiga voltou à área autorizada para os banhistas e pediu socorro. Quando os socorristas chegaram ao local viram que o acesso era difícil e precisavam de suporte", falou.



No decorrer das buscas, Menezes disse que a equipe tentou descer verticalmente para o buraco onde a carioca estava presa, mas foi impedida pela forte correnteza. Sacos de areia, madeira e outros objetos foram postos como barricada na tentativa de impedir a força da água, mas todas as tentativas eram frustradas, pela força da natureza.

Nos últimos dias da operação, após auxílio da empresa de energia elétrica Eletrobrás, da Usina Hidrelétrica de Balbina, foi realizada uma barreira com seis metros de largura, com placas de aço. Com a água sendo escoada para outra direção, a equipe de resgate conseguiu entrar na fenda, onde encontrou o corpo.

Mais de três quilômetros foram percorridos em torno da cachoeira | Foto: Divulgação/Bombeiros





Dentro da fenda

"A água era muito forte. Os próprios mergulhadores eram levados para as pedras e quase se afogavam. Pela minha experiência, não havia a menor chance dela sobreviver. Entrei lá, o local era muito escuro. Um mergulhador treinado tem dificuldade para entrar, o que dirá uma pessoa despreparada", disse o sargento Daniel Araújo, que comandou a equipe de seis mergulhadores na primeira semana das buscas.

Nos primeiros dias de desaparecimento da moça, chovia muito no local onde ocorria as buscas. "Aproveitamos esse período para vasculhar outros pontos", informou Araújo.

No dia do resgate, a equipe desceu com cabos de aço e percebeu que o local onde Michelle foi encontrada estava inundado. A partir daí, foi confirmado que não houve possibilidades de sobrevivência. "Possivelmente o corpo rolou para a fenda com a força da água, depois que caiu. Havia muita água por lá. Não há como uma pessoa sobreviver submersa por mais de três minutos", comentou Araújo.

Como representante da corporação, o bombeiro recomenda que banhistas busquem locais seguros para tirar fotos. "Não vale a pena arriscar a vida por um registro. As pessoas precisam avaliar o risco-benefício ao tentar fazer fotos em locais arriscados", instruiu.

Velório

O corpo de Michelle foi liberado por parte do Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta segunda-feira e está no processo de embalsamento por uma funerária particular de Manaus. Devido ao avançado estado de decomposição, a previsão de liberação do corpo para o velório, no Rio de Janeiro, é de quarta-feira (25).

O pai e o irmão da vítima estão no Amazonas desde a última semana e acompanharam os trabalhos de resgate da vítima.

Leia mais:

Corpo de turista é resgatado em cachoeira no Amazonas

Desaparecimento de turista no Amazonas e o perigo das selfies

Bombeiros retomam buscas por turistas que caiu em cachoeira no Amazonas